İzmir'de sokak ortasında dehşet! Pompalı tüfekle peş peşe ateş açtılar
İzmir'in Konak ilçesinde husumetli oldukları öne sürülen bir işletmeye pompalı tüfekle saldırı düzenleyen iki şüpheli, sokak ortasında art arda ateş açarak paniğe neden oldu. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı.
- Olay, husumetli oldukları iddia edilen bir işletmenin önünde pompalı tüfek ve bıçakla gerçekleştirildi.
- Saldırı anları cep telefonuyla kaydedildi.
- Şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı.
- İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
- Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.Z. (55) ve B.K. (51) ile suçta kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi.
- Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İzmir'in Konak ilçesi Üçyol Bayramyeri mevkisinde gündüz vakti yaşanan silahlı saldırı mahallede korku dolu anlara neden oldu.
İddiaya göre ellerinde pompalı tüfek ve bıçak bulunan saldırganlar, husumetli oldukları iddia edilen işletmenin önüne gelerek art arda ateş etti. Çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, saldırı anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
KOŞARAK UZAKLAŞTILAR
Görüntülerde şüphelilerin silahlarını doğrultarak ateş açtıkları, ardından olay yerinden koşarak uzaklaştıkları görüldü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.Z. (55) ile B.K. (51), suçta kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.