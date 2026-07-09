2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Turnuvanın ilk çeyrek final karşılaşmasında Fransa ile Fas kozlarını paylaşacak. Boston Stadyumu'nda oynanacak mücadelede yarı finale yükselen ilk takım belli olacak. Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak merak edilirken canlı yayın bilgileri de netlik kazandı...

Son Dünya Kupası finalisti Fransa, turnuvadaki başarılı performansını 2026 organizasyonunda da sürdürdü. Son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup eden Fransa, son 16 turunda ise Paraguay'ı 1-0 yenerek adını son sekiz takım arasına yazdırdı.Turnuvada çıktığı beş karşılaşmanın tamamını kazanan Fransa, bu süreçte 14 gol atarken yalnızca 2 gol yedi.

Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final

2022 Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlayarak tarihi bir başarı elde eden Fas, 2026 organizasyonunda grup aşamasını 7 puanla tamamladıktan sonra son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda eledi. Son 16 turunda ise ev sahibi ülkelerden Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Peki, Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final

FRANSA-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Boston Stadyumu'nda oynanacak mücadele 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 23.00'te (TSİ) başlayacak. Çeyrek final turunun açılış karşılaşması olacak mücadelede kazanan ekip adını yarı finale yazdıracak.

Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final

FRANSA-FAS CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Fransa ile Fas arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca Tabii platformu üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final

FRANSA-FAS MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Fransa: Maignan, Digne, Saliba, Upamecano, Kounde, Rabiot, Kone, Doue, Olise, Dembele, Mbappe

Fas: Bono, Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, El Khannous, Rahimi

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