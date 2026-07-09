2026 FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek final heyecanı başlıyor. İlk maçta Fransa ile Fas, 9 Temmuz Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Boston Stadı'nda oynanacak ve TSi 23.00'te başlayacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

I Grubu'ndan 9 puanla lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda ise Paraguay'ı 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı. C Grubu'nu 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Fas ise son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla 3-2 mağlup ederken, son 16 turunda da ev sahibi ülkelerden Kanada'yı 3-0 gibi net bir skorla geçti.

İki takım, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de karşılaşmış ve rakibini 2-0 mağlup eden Fransa final biletini almıştı. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Bradley Barcola ile 2026 Dünya Kupası'nın en tehlikeli hücum hatlarından birine sahip Fransa, Mbappe ve Dembele ile şu ana kadar 11 gol buldu.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fransa'da kas sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni ile Fas'ın adale sakatlığı yaşayan forveti Ismael Saibari'nin durumları belirsizliğini koruyor.

2026 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL TAKVİMİ

9 Temmuz Perşembe

23.00: Fransa - Fas



10 Temmuz Cuma

22.00: İspanya - Belçika



12 Temmuz Pazar

00.00: Norveç - İngiltere

04.00: Arjantin - İsviçre

Haberle İlgili Daha Fazlası