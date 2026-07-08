Dünya Kupası'nda 2-0 önde olduğu maçı 3-2 kaybederek Arjantin'e elenen Mısır teknik heyet ve oyuncularının soyunma odasında topluca Fatiha ve İhlas sûrelerini okuduğu anlar gündem oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, 2-0 geriye düştüğü son 16 turu maçında Mısır'ı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, Arjantin'e yenildikleri mücadelenin ardından Fransız hakem Francois Letexier'in yönetimini sert bir dille eleştirdi.

"BİR DAHA ASLA DÜNYA KUPASI İZLEMEYECEĞİM"

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Hasan, "Bu turnuvada adalet olmadığı için bir daha asla Dünya Kupası izlemeyeceğim. Saygı ya da adil oyun görmedik. Bir penaltı iptal edildi ve lehimize penaltı olarak kontrol edilmesi gereken ikinci pozisyon VAR tarafından kontrol bile edilmedi. İkinci bir gol, ne hikmetse, dikkate değer bir şekilde geçersiz sayıldı." dedi.

Hakemin baskı altında kaldığını savunan Hasan, "Hayat adaletsiz. Dünya adaletsiz. Tamam, ama sporda neden hiç adalet yok? Bu sonuçtan ve bu maçta işlerin ilerleyiş biçiminden ikna olmuş değilim. Belki de dünya şampiyonunu turnuvada tutmak istediler. Belki de Messi'nin yarışta kalmasını istediler. Futbolda bazen teknik yönlerin ötesine geçen dış faktörler var. Dünya şampiyonları her düzeyde destekten yararlandı." ifadelerini kullandı.

SOYUNMA ODASINDA TOPLUCA DUA ETTİLER

Öte yandan Mısır'ın soyunma odası görüntüleri de gündem oldu. Mısır teknik heyeti ve oyuncularının önceki maçlarda olduğu gibi Arjantin maçında da soyunma odasında topluca Fatiha ve İhlas sûrelerini okuduğu anlar kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

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