Trump "Ateşkes bitti" dedi, piyasalar karıştı! Petrol yükseliyor, altın düşüyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'la ateşkes bitti" açıklamasının ardından piyasalar hareketlendi. Bu gelişme sonrası altın fiyatları hızla gerilerken, petrol ise yükselişe geçti. İşte detaylar...
- Trump'ın açıklaması sonrası brent petrol 75 dolardan 78 dolar sınırına çıktı.
- Ons altın ise 4130 dolardan 4080 dolara gerileyerek 50 dolarlık bir düşüş yaşadı.
- Gram altının fiyatı da 6.220 liradan 6.160 liraya inerek 60 liralık bir düşüş kaydetti.
- Piyasalar, ABD-İran arasında yaşanabilecek gelişmelere ve bunun enerji arzına etkisine odaklandı.
NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısında İran savaşıyla ilgili dikkat çeken bir ifade kullandı. Bir gazetecinin sorusuna cevap veren Trump, "Bence İran'la ateşkes bitti. Onlar yalancı" dedi. Trump'ın bu açıklamasına piyasalar jet tepki verdi.
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PETROL YÜKSELDİ, ALTIN DÜŞTÜ!
Trump'ın ateşkesin sona erdiğini söylemesinin ardından petrol fiyatları yukarı yönlü harekete geçerken, altın ise düşüşe geçti. Güne 75 dolar seviyesinden başlayan brent petrol, açıklamanın ardından 78 dolar sınırına kadar çıktı. Ons altın ise 4130 dolar seviyesinden 4.054 dolar seviyelerine geriledi. Böylece ons altında 70 dolardan fazla bir düşüş gerçekleşti.
GRAM 100 LİRADAN FAZLA DÜŞTÜ
6.220 lira seviyelerinde bulunan altının gram fiyatı ise 6.110 liraya indi. Gram altında yaklaşık 100 liradan fazla düşüş gerçekleşti.
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PİYASALAR ABD-İRAN SAVAŞINA ODAKLANDI
Piyasalarda gözler şimdi ABD ile İran arasında yaşanabilecek yeni gelişmelere çevrilmiş durumda. Uzmanlar, özellikle enerji arzını doğrudan etkileyebilecek gelişmelerin petrol fiyatlarında oynaklığı artırabileceği uyarısında bulunurken, yatırımcıların güvenli liman ve riskli varlıklar arasında hızlı pozisyon değişiklikleri yapabileceğine dikkat çekiyor.