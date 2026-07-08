Genç başbakanın bakışları sosyal medyanın gündemine oturdu! Külliye'yi görünce...
NATO Zirvesi kapsamında verilen resepsiyona katılanlardan biri de İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir oldu. Genç başbakanın makam aracından inip Külliye'yi gördüğü andaki bakışları gündem oldu.
- Resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliği yaptı.
- 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri katıldı.
- Resepsiyon, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi.
- İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir de resepsiyona katılan liderler arasındaydı.
- Frostadottir, Külliye girişinde mehter marşıyla karşılandı.
- Genç başbakanın Külliye'ye yürürken mehter takımına ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hayran bakışları sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde dün akşam 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.
Onlarca dünya liderinin katıldığı resepsiyon, birçok detayıyla da hem ülkemizde hem de dünya manşetlerinde geniş yer kapladı.
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GENÇ BAŞBAKAN'IN BAKIŞLARI GÜNDEM OLDU
Zirveye katılan liderlerden biri de 38 yaşındaki İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir oldu. Frostadottir'i Esenboğa Havalimanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ise resepsiyona katılan İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'i kabul etti. Külliye girişinde mehter marşıyla yapılan karşılamadan kareler de servis edildi.
Öte yandan genç başbakanın makam aracından inip mavi halı üzerinden Külliye'ye yürüdüğü anlarda attığı hayran bakışları sosyal medyanın gündemine oturdu. Frostadottir'in uzun uzun mehter takımına ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne baktığı görüldü.