NATO Zirvesi kapsamında verilen resepsiyona katılanlardan biri de İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir oldu. Genç başbakanın makam aracından inip Külliye'yi gördüğü andaki bakışları gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde dün akşam 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.

Onlarca dünya liderinin katıldığı resepsiyon, birçok detayıyla da hem ülkemizde hem de dünya manşetlerinde geniş yer kapladı.

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GENÇ BAŞBAKAN'IN BAKIŞLARI GÜNDEM OLDU

Zirveye katılan liderlerden biri de 38 yaşındaki İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir oldu. Frostadottir'i Esenboğa Havalimanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar karşıladı.

Genç başbakanın bakışları sosyal medyanın gündemine oturdu! Külliye'yi görünce...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ise resepsiyona katılan İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'i kabul etti. Külliye girişinde mehter marşıyla yapılan karşılamadan kareler de servis edildi.

Genç başbakanın bakışları sosyal medyanın gündemine oturdu! Külliye'yi görünce...

Öte yandan genç başbakanın makam aracından inip mavi halı üzerinden Külliye'ye yürüdüğü anlarda attığı hayran bakışları sosyal medyanın gündemine oturdu. Frostadottir'in uzun uzun mehter takımına ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne baktığı görüldü.

Genç başbakanın bakışları sosyal medyanın gündemine oturdu! Külliye'yi görünce...

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