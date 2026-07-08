NATO Zirvesi kapsamında dün Türkiye'ye gelen ve dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği resepsiyona katılan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, güne Başkent sokaklarında koşu yaparak başladı.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi tüm hızıyla sürüyor. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan liderler ve eşleri onuruna resepsiyon verdi.

DÜNYA LİDERİ AKIN ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kış bahçesi bölümünde verilen resepsiyona, NATO üyesi ülkelerin yanı sıra AP4 (Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore) ülkeleri ile davetli devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Resepsiyon öncesinde aile fotoğrafı çektirildi. Aile fotoğrafında, Erdoğan çiftinin sağında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi, solunda ise ABD Başkanı Donald Trump yer aldı.

NATO mesaisine koşu molası! Macron Ankara caddelerinde koştu

MACRON SABAH KOŞUSUNA ÇIKTI

Macron göz rahatsızlığı nedeniyle aile fotoğrafına da güneş gözlüğüyle takıldı.

Öte yandan Fransız lider güne sabah koşusuyla başladı. Çankaya'daki Seğmenler Parkı'nda sabah koşusuna çıkan Macron, kameralar tarafından da görüntülendi.

NATO mesaisine koşu molası! Macron Ankara caddelerinde koştu

Macron'un bölgenin güvenliği sağlayan polis ekiplerine de selam verdiği görüldü.

NATO mesaisine koşu molası! Macron Ankara caddelerinde koştu

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