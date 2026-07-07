Arjantin'den tarihi geri dönüş! Mısır uzatmalarda yıkıldı
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır karşı karşıya geliyor. Mısır'ın 2-0 öne geçtiği maçta son şampiyon Arjantin uzatmalarda elde ettiği 3-2'lik skorla maçı kazandı.
- Mısır, 15. dakikada Yasser İbrahim'in golüyle 1-0 öne geçti.
- Mısır, 67. dakikada Mostafa Zikko'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
- Karşılaşmanın galibi çeyrek finale adını yazdıracak.
- Arjantin'in ilk 11'inde Messi yer alıyor.
- Mısır'ın ilk 11'inde Salah yer alıyor.
2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Arjantin ile Mısır karşı karşıya geldi.
Grubunu 2'nci bitiren Mısır son 32 turunda Avustralya'yı eleyerek son 16 turuna adını yazdırmıştı.
ARJANTİN'DEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ
Mısır, son şampiyon karşısındaki son 16 mücadelesinde ilk yarıda 15. dakikada Yasser İbrahim'in golü ile 1-0 öne geçti.
İkinci yarıda Arjantin gol arayışını sürdürürken, Mısır, 67. dakikada Mostafa Zikko'nun golü ile farkı ikiye çıkardı.
Arjantin, 79. dakikada Cristian Romero'nun golüyle farkı 1'e indirdi.
Son şampiyon Arjantin 84. dakikda Lionel Messi'nin golü ile skoru eşitledi.
90+3'te Enzo Fernandez'in golüyle Arjantin 3-2 öne geçti.
Karşılaşmanın galibi olan Arjantin adını adını çeyrek finale yazdırdı.
İLK 11'LER
Arjantin: Martinez; Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Paredes; Álvarez, Messi.
Mısır: Shobeir; Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez; Ashour, Lashin, Attia; Zico, Salah; Hassan.