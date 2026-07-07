2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Portekiz'de gözler Cristiano Ronaldo'nun geleceğine çevrildi. Karşılaşmanın ardından konuşan deneyimli futbolcu açıklamalarda bulunurken gözler ''Ronaldo milli takımı bıraktı mı, emekli mi oldu?'' sorularının cevaplarına çevrildi.

Portekiz 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle turnuvaya veda etti. Elenmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Cristiano Ronaldo, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirirken geleceğiyle ilgili de önemli mesajlar verdi. Peki, Ronaldo milli takımı bıraktı mı, emekli mi oldu?

Ronaldo milli takımı bıraktı mı, emekli mi oldu? Portekizin son 16 turunda elenmesinin ardından açıklama geldi!

RONALDO MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'in İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmesinin ardından Cristiano Ronaldo milli takım geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, Portekiz Milli Takımı'nı bırakıp bırakmayacağı yönündeki soruya net bir cevap vermedi.

Ronaldo milli takımı bıraktı mı, emekli mi oldu? Portekizin son 16 turunda elenmesinin ardından açıklama geldi!

Ronaldo, böyle önemli bir kararı anlık duygularla almak istemediğini belirterek önce yaşanan süreci değerlendireceğini söyledi. Ronaldo ''Düşünmek, ailemle konuşmak ve Portekiz'in elenmesini, kişisel durumumu analiz etmek için zamana ihtiyacım var. Ben teknik direktörün ayrılmasını bekliyorum, zaten bunu kendisi duyurdu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nın kendisi için son Dünya Kupası olduğunu açıkladı. Turnuvaya istediği gibi veda edemediğini söyleyen deneyimli oyuncu, Portekiz formasıyla elinden gelenin en iyisini yaptığını ve vicdanının rahat olduğunu belirtti.

Ronaldo milli takımı bıraktı mı, emekli mi oldu? Portekizin son 16 turunda elenmesinin ardından açıklama geldi!

RONALDO EMEKLİ Mİ OLDU?

Cristiano Ronaldo, aktif futbol kariyerini sonlandırdığı yönündeki iddiaları da yalanladı. Deneyimli yıldız, profesyonel futbolu bırakmayacağını açık şekilde ifade ederek kariyerine devam edeceğini açıkladı.

Ronaldo açıklamasında ''Vicdanım rahat. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Portekiz'de 3 şampiyonluk kazandım. Benden önce Portekiz hiç şampiyonluk kazanmamıştı. Mutluyum. Portekiz'in kazandığı en büyük şampiyonluk, benim için Dünya Kupası kadar önemli olan Euro 2016'ydı. Tekrar ediyorum, vicdanım rahat ayrılıyorum. Yarın yeni bir gün başlayacak ve hayat devam edecek." sözlerine yer verdi.

Ronaldo kulüp kariyerine devam ederken milli takımdaki geleceğine ilişkin kararını ilerleyen dönemde vereceğini açıkladı.

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