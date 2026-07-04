Portekizli gol makinesi, Dünya Kupası eleme maçlarında oynayan, gol atan ve maçın adamı seçilen en yaşlı oyuncu ünvanını elde etti. Ronaldo, bir gecede 9 rekor birden kırdı…

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz, Hırvatistan’ı 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırırken takımın kaptanı Cristiano Ronaldo, rekorlarına yenilerini ekledi.

Yaşayan efsane Cristiano Ronaldo! Bu adam 41 yaşında ama ne enleri bitiyor ne de ilkleri...

‘BİSMİLLAH’ DEYİP VURDU

61’de inanılmaz bir top kontrolü ve klas dokunuşuyla ağları havalandıran Ronaldo, VAR’a takıldı. Bundan yedi dakika sonra kazanılan penaltıda topun başına geçen yıldız golcü tabelayı eşitledi. Vuruş esnasında Portekizli efsanenin yüzüne yapılan yakın çekimde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Ronaldo’nun, vuruş öncesinde “Bismillah” dediği görüldü. Bu anlar bütün dünyada gündem oldu. Portekiz 90+3’te sonradan oyuna giren Gonçalo Ramos’un golüyle turladı.

Yaşayan efsane Cristiano Ronaldo! Bu adam 41 yaşında ama ne enleri bitiyor ne de ilkleri...

PORTEKİZ’İN HER ŞEYİ

Yıldız oyuncu 41 yıl, 147 günle Dünya Kupası eleme turlarında forma giyen ve gol atan en yaşlı oyuncu ünvanını elde etti. Ronaldo kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası eleme turu maçında gol attı. Maçın oyuncusu seçilen Ronaldo’nun Portekiz adına ne anlam ifade ettiğine gelince… Portekiz; Ronaldo’dan önce üç kere Dünya Kupası’na katılabildi, hiç kupa kazanamadı. Ronaldo’lu dönemde ise Portekiz altı kere Dünya Kupası’na katıldı. Bu süreçte bir kere Avrupa şampiyonu (2016) oldu, iki kere de Uluslar Ligi’ni (2019 ve 2025) kazandı. Yaşıtları çoktan emekliye ayrılmışken o, bir makine düzeninde rekorlarına yenisini eklemeye devam ediyor.

Yaşayan efsane Cristiano Ronaldo! Bu adam 41 yaşında ama ne enleri bitiyor ne de ilkleri...

1.000’E 24 KALDI

Cristiano Ronaldo, futbol kariyerindeki 976. golünü Hırvatistan maçında kaydetti. Artık futbolculuğunun son demlerini yaşayan 41 yaşındaki efsane, 24 gol daha atarsa 1.000 gole ulaşacak. Resmî kayıtlara göre Ronaldo’nun 976, Lionel Messi’nin 916, Pele’nin 762, Romario’nun ise 756 golü var.

BU SON DANSI

Ronaldo’nun kız kardeşi Katia Aveiro, Portekizli yıldızın millî takım kariyerine son vereceğini düşündüğünü söylerken “Bu onun son turnuvası. Tadını çıkarmak gerekir. Onun gibi birini bulmak çok zor olacak. Bu onun son dansı”

ifadelerini kullandı.

Yaşayan efsane Cristiano Ronaldo! Bu adam 41 yaşında ama ne enleri bitiyor ne de ilkleri...

ELEME TURUNDAKİ İLK GOLÜ: ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI

Hollanda’ya karşı (2006)

İngiltere’ye karşı (2006)

Fransa’ya karşı (2006)

Almanya’ya karşı (2006)

İspanya’ya karşı (2010)

Uruguay’a karşı (2018)

İsviçre’ye karşı (2022)

Fas’a karşı (2022)

Hırvatistan’a karşı (2026)

SAYGI, DOSTLUK…

Maç başlarken iki takım kaptanı Ronaldo ve Modric, seremonide birbirlerine sarıldı, başarılar diledi. Geride onları izleyen İsveçli hakem Glenn Nyberg, bu anları duygusal bakışlarla izliyordu. Çünkü o da bütün futbolseverler gibi biliyordu ki, bu maçın sonunda iki efsaneden birisi olağanüstü kariyerinin son maçını oynayacaktı. Ronaldo maçtan sonra Modric’i buldu, sarıldı, teselli etti…

Yaşayan efsane Cristiano Ronaldo! Bu adam 41 yaşında ama ne enleri bitiyor ne de ilkleri...

TEK RAKİBİ FENOMEN RONALDO

Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda 25 gol attı. Bu sayıya Avrupa’da ulaşabilen oyuncu yok. Brezilyalı Ronaldo da Dünya Kupası ve Güney Amerika Kupası maçlarında 25 gol atan bir diğer efsane.

MOU’DAN ÖVGÜLER: 100 YILDA BÖYLESİ GELMEZ!

n Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo’yu öve öve bitiremedi. Muhabirin ‘Sadece penaltıdan gol attı’ sözlerine sinirlenen Mou “Buna böyle mi bakıyorsun? Peki o iptal edilen golü gördün mü? Koşu, ilk dokunuş, kalecinin üzerinden bitiriş… Maalesef ki ofsayt çıktı. İnsanlar penaltıyı hatırlayacak ama ben o sayılmayan bitirişi hatırlayacağım. Ronaldo’yu yedek oturtmak için bir Ronaldo lazım. Onun gibisi 100 yılda gelmez!” dedi

HOCASINA TOZ KONDURMADI: ÇIKARILMAM DOĞRU KARARDI

n Ronaldo, bitime 10 dakika kala oyundan alınması ve sonradan oyuna giren Gonçalo Ramos’un gol atmasıyla ilgili olarak konuştu. CR7, “Hocamız doğru karar verdi. Maçın uzatmalar gitme ihtimali yüksekti ve o anda taze kanlar önemliydi. Gonçalo gol attığında çok sevindim. Biz bir takımız” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçe resmen duyurdu! Nathan Ake transferinde mutlu son

O BİR MAKİNE: BİR GECEDE 9 REKOR!

Dünya Kupası eleme maçında forma giyen EN YAŞLI oyuncu

Dünya Kupası eleme maçında gol atan EN YAŞLI oyuncu

Dünya Kupası eleme maçında ‘Maçın oyuncusu’ seçilen EN YAŞLI oyuncu

Portekiz’in Dünya Kupası’nda BÜTÜN ZAMANLARIN en golcü oyuncusu

Futbol tarihindeki EN ÇOK (976) gol atan oyuncu

Portekiz için EN ÇOK gol atan oyuncu

Portekiz için Dünya Kupası’nda EN ÇOK (146) gol atan oyuncu

Portekiz için Dünya Kupası’nda gol atan EN GENÇ ve EN YAŞLI oyuncu

Bütün turnuvalarda Portekiz için gol atan EN YAŞLI oyuncu

JOTA’YI UNUTMADILAR

Portekizli oyuncular, zaferi genç yaşta hayatını kaybeden eski takım arkadaşları Diogo Jota’ya adadı. Ronaldo, Jota’nın 21 numaralı formasıyla maç röportajına çıkarken “Onu hiçbirimiz unutmayacağız” dedi. Ronaldo kupa sonrasında millî takımı bırakıp bırakmayacağı sorularına “Fevri kararlar almıyorum. Kararımı turnuvadan sonra vereceğim” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası