Artık internetten reçeteli satılabilecek! Kontak lensler için yeni karar
Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı'na yönelik kararla yeni bir karar alındı. Yayımlanan kararla birlikte optikler artık internetten reçeteli kontakt lens satabilecek.
- Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ne eklenen ifadeyle kontakt lenslerin internetten satışı, yalnızca optisyenlik müesseselerinin Kurum tarafından izin verilen internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
- Bu satışlar reçeteli olarak gerçekleştirilebilecek.
- Kurum, internet sitesi izin verme yetkisini müdürlüğe devredebilir.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
SADECE YETKİLİ SİTELER SATABİLECEK
Düzenlemeyle, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ne "Ancak kontakt lens ürünlerinin tüketiciye hitaben internet ortamında satışı, yalnızca optisyenlik müessesesinin Kurum tarafından izin verilen internet sitesi üzerinden reçeteli olarak yapılabilir ve Kurum izin verme yetkisini müdürlüğe devredebilir." ifadesi eklendi.
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Böylece, kontakt lens ürünlerinin tüketiciye yönelik internetten satışı, yalnızca Kurum tarafından izin verilen optisyenlik müesseselerine ait internet siteleri üzerinden ve reçeteli olarak yapılabilecek.