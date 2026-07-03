Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı'na yönelik kararla yeni bir karar alındı. Yayımlanan kararla birlikte optikler artık internetten reçeteli kontakt lens satabilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Artık internetten reçeteli satılabilecek! Kontak lensler için yeni karar

SADECE YETKİLİ SİTELER SATABİLECEK

Düzenlemeyle, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ne "Ancak kontakt lens ürünlerinin tüketiciye hitaben internet ortamında satışı, yalnızca optisyenlik müessesesinin Kurum tarafından izin verilen internet sitesi üzerinden reçeteli olarak yapılabilir ve Kurum izin verme yetkisini müdürlüğe devredebilir." ifadesi eklendi.

Artık internetten reçeteli satılabilecek! Kontak lensler için yeni karar

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Böylece, kontakt lens ürünlerinin tüketiciye yönelik internetten satışı, yalnızca Kurum tarafından izin verilen optisyenlik müesseselerine ait internet siteleri üzerinden ve reçeteli olarak yapılabilecek.

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