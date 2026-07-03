Dünyayı sarsan COVID-19 pandemisi, küresel ölçekte sağlık algısını kökten değiştirdi. Virüs korkusuyla bağışıklık sistemini güçlü tutmaya çalışan Türk halkı, aradan geçen yıllara rağmen vitamin ve takviye kullanma alışkanlığından vazgeçmedi. Aksine, pandemi döneminde kazanılan bu refleks, kalıcı bir yaşam tarzına dönüştü.

Ziyneti KOCABIYIK - Sağlık veri analitiği şirketi IQVIA’nın Türk vitamin mineral pazarını değerlendiği araştırması bu gerçeği çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Buna göre Türkiye takviye edici gıda pazarı, 2025 yılında değer bazında yüzde 56,7 büyüyerek 29,9 milyar TL’lik devasa bir hacme ulaştı. Küresel pazar ise 210 milyar dolarlık sınırda adeta bir endüstriyel gövde gösterisi yaptı.

YENİ TREND "LONGEVİTY": GENÇ KALMAK VE UZUN YAŞAMAK İÇİN AVUÇ AVUÇ TAKVİYE

Pazardaki bu dev büyümenin arkasında sadece eski pandemi korkuları değil, dünyayı kasıp kavuran modern "Longevity" (Uzun ve Kaliteli Yaşam) akımı da yer alıyor. Artık insanlar sadece hastalıktan kaçınmayı değil; hücresel düzeyde yaşlanmayı yavaşlatmayı, enerjik kalmayı ve daha uzun sağlıklı yaşamayı hedefliyor. Sosyal medyanın, fitness trendlerinin ve "temiz etiket" (katkısız ürün) arayışının tetiklediği bu akım, pazarın yüzde 62,2'sini elinde tutan yetişkin grubu doğrudan eczanelere ve e-ticaret sitelerine yönlendiriyor.

Her 4 kişiden 3ü takviye kullanıyor! Vitamin pazarı patladı: Şampiyon magnezyum

ŞAMPİYON MAGNEZYUM OLDU

2025 yılının takviye şampiyonu, değer bazında yüzde 106,5 büyüyerek sektör ortalamasını ikiye katlayan Magnezyum oldu. Uzmanlar; modern hayatın getirdiği yoğun stres, kronik yorgunluk ve uyku bozukluklarıyla savaşan Türk tüketicisinin magnezyumu ilk sıraya koyduğunu belirtiyor.

Magnezyum kullanımının öne çıkan başlıca faydalarını söyle sıralamak mümkün.

KRAMPLARA VE KAS AĞRILARINA SON: Kaslarımızın rahatça gevşemesini sağlar. Geceleri uykudan uyandıran bacak kramplarını, kas kasılmalarını ve vücuttaki uyuşmaları engeller.

STRESİ AZALTIR, RAHAT BİR UYKU SAĞLAR: Vücuttaki stres hormonunu dizginler. Zihni sakinleştirerek akşamları daha rahat uykuya dalmanıza ve sabahları dinç uyanmanıza yardımcı olur.

MİGREN VE REGL SANCILARINI HAFİFLETİR: Vücuttaki gerginliği yatıştırdığı için şiddetli baş ağrısı (migren) ataklarının sıklığını azaltır. Kadınların özel gün öncesinde yaşadığı ağrı ve huysuzluk dönemlerini daha rahat atlatmasını sağlar.

KALBİ VE KEMİKLERİ KORUR: Kalbimizin tıkır tıkır, belli bir ritimde çalışmasına yardım eder ve tansiyonu dengeler. Ayrıca kemiklerimizin güçlü kalması ve erimemesi için en az kalsiyum kadar önemlidir.

Her 4 kişiden 3ü takviye kullanıyor! Vitamin pazarı patladı: Şampiyon magnezyum

D VİTAMİNİ VE DEMİR TAKVİYELERİNİN KULLANIMI DA ARTTI

D vitamini kategorisi 2025 yılında yüzde 72,09 büyüme gösterdi. Bu alanda Türkiye’de yaygın D vitamini eksikliği de dikkat çekiyor. Çeşitli araştırmalar, kadınlarda eksiklik oranının daha yüksek olduğunu ve özellikle mevsimsel değişimlerin düzeyleri etkilediğini ortaya koyuyor. Demir kategorisi ise yüzde 82,66 büyüme kaydederek dikkat çeken alanlardan biri oldu. Omega 3 kategorisi 2025 yılında yüzde 67,38 büyüme gösterdi.

"GUMMY" VE DOĞUM ÖNCESİ TAKVİYELER YOLDA!

Gelecek projeksiyonlarına göre, 2025–2030 döneminde en radikal büyümenin jöle formatındaki "gummy" vitaminlerde olması bekleniyor. Hem çocukların hem de hap yutmakta zorlanan yetişkinlerin ilgisini çeken bu eğlenceli formlar, pazarın yeni hakimi olmaya aday. Ayrıca hamilelik öncesi ve esnasında folik asit, demir, kalsiyum farkındalığının artmasıyla "Doğum Öncesi Sağlık" kavramının içine yeni ve etkili vitaminler giriyor.

Yunus Emre Alimoğlu

"TREND DEĞİL, KALICI YAŞAM TARZI"

Sektörün devasa büyümesini ve değişen tüketici algısını değerlendiren Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, yakın zamanda yayınlanan takviye edici gıda sektörüne ilişkin çalışmalardan (GTBD ve XSights) çıkan çarpıcı sonuçları paylaştı:

"Son üç ayda en az bir takviye edici gıda kullandığını belirtenlerin oranı yüzde 49,2’den yüzde 74,8’e fırladı. Kategoriye duyulan genel güven yüzde 60’tan yüzde 77’ye, ‘yeterli denetim yapılıyor’ algısı ise yüzde 23’ten yüzde 52’ye yükseldi. Türkiye’de takviye kullanımı artık geçici bir heves değil; ki yaşam kalitesini bilinçli yönettiği kalıcı bir dönemin başlangıcıdır."

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