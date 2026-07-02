Klimaları çöpe attıracak yeni akım! Caddeleri tek bir damla bile ıslatmadan 8 derece birden düşürüyor
İklim değişikliğiyle birlikte aşırı sıcak hava dalgalarının vurduğu Çin’de, gökdelenlerin tepesinden yağmur gibi inen yapay sis bulutları sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Çin'in Shanxi eyaletindeki yüksek katlı binaların çatılarına, şehirlerdeki betonlaşmanın yarattığı boğucu ısıyı düşürmek amacıyla yüksek basınçlı sisleme sistemleri yerleştirildi.
Havaya püskürtülen mikro düzeydeki su damlacıklarının buharlaşırken ortamdaki ısıyı emmesi prensibine dayanan sistem, caddeleri tek bir damla bile ıslatmadan şehir sıcaklığını 5 ila 8 derece arasında düşürebiliyor.
YAPAY YAĞMUR TEKNOLOJİSİ ŞEHİRLERİ NASIL SERİNLETİYOR?
Eylatte kentsel ısı adası etkisini kırmak amacıyla yüksek katlı binaların çatılarına yüksek basınçlı sisleme nozülleri yerleştirildi.
Havaya püskürtülen mikro düzeydeki su damlacıklarının buharlaşırken ortamdaki ısıyı emmesi prensibine dayanan sistem, caddeleri tek bir damla bile ıslatmadan şehir sıcaklığını 5 ila 8 derece arasında düşürebiliyor.
Dış ortam sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı anlarda devreye giren teknoloji, dakikalar içinde yerel hava ve yüzey sıcaklığını ciddi oranda düşürüyor. Su damlaları o kadar küçük tasarlanmış ki arabaları veya yollardan geçen yayaları asla ıslatmıyor, sadece havayı ferahlatıyor.
BETON SERALARA KARŞI BUHARLAŞMALI SOĞUTMA KALKANI
Çatı sisleme sistemi, insan vücudunun terleyerek serinlemesiyle aynı mantığa sahip olan buharlaşmalı soğutma prensibini kullanıyor.
Çin, son yıllarda bilim insanlarının doğrudan iklim değişikliğiyle ilişkilendirdiği, süresi ve şiddeti her geçen yıl artan ölümcül sıcak dalgalarıyla boğuşuyor.
SADECE GÖKDELENLERDE DEĞİL!
Özellikle beton binaların, asfalt yolların ve devasa yapıların gün boyu güneş ışınlarını emip hapsetmesi, kentsel alanları kırsal bölgelere göre adeta birer fırına çeviriyor. "Kentsel ısı adası etkisi" adı verilen bu boğucu durumu engellemek için tasarlanan sisleme sistemi, sadece su, pompalar ve basınçlı nozüllerle çalıştığı için devasa elektrik faturaları çıkaran geleneksel ticari klimalara kıyasla komik denecek kadar az enerji harcıyor.
Şehirlerin karbon ayak izini azaltan teknoloji, özellikle binlerce insanın aynı anda aşırı sıcağa maruz kaldığı yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerinde dış mekanları yaşanabilir kılmak amacıyla devreye alınıyor.
Çin hükümeti bu yapay sis koridorlarını şimdiden birçok büyük şehirdeki parklarda, meydanlarda, kalabalık yaya caddelerinde ve otobüs duraklarında aktif olarak kullanmaya başladı.
İNOVASYON DÜNYASINDA SU KITLIĞI TARTIŞMASI BAŞLADI
Sosyal medyada viral olan projeye çevre mühendisleri ve iklim uzmanları ise temkinli yaklaşıyor. Bazı uzmanlar, küresel ısınmayla birlikte zaten ciddi bir kuraklık ve su kıtlığı riskiyle karşı karşıya olan bölgelerde, tonlarca suyun havaya püskürtülmesinin gelecekte su krizini tetikleyebileceği konusunda ciddi endişeler taşıyor.
Çinli mühendisler ise iddialara karşı çıkarak, püskürtülen sisin mikro boyutta olması sebebiyle neredeyse saniyeler içinde buharlaştığını ve sistemlerin sanılanın aksine çok az miktarda su tükettiğini açıkladı.