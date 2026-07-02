Havaya püskürtülen mikro düzeydeki su damlacıklarının buharlaşırken ortamdaki ısıyı emmesi prensibine dayanan sistem, caddeleri tek bir damla bile ıslatmadan şehir sıcaklığını 5 ila 8 derece arasında düşürebiliyor.

Dış ortam sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı anlarda devreye giren teknoloji, dakikalar içinde yerel hava ve yüzey sıcaklığını ciddi oranda düşürüyor. Su damlaları o kadar küçük tasarlanmış ki arabaları veya yollardan geçen yayaları asla ıslatmıyor, sadece havayı ferahlatıyor.

Havaya püskürtülen mikro düzeydeki su damlacıklarının buharlaşırken ortamdaki ısıyı emmesi prensibine dayanan sistem, caddeleri tek bir damla bile ıslatmadan şehir sıcaklığını 5 ila 8 derece arasında düşürebiliyor.

Çin, son yıllarda bilim insanlarının doğrudan iklim değişikliğiyle ilişkilendirdiği, süresi ve şiddeti her geçen yıl artan ölümcül sıcak dalgalarıyla boğuşuyor.

SADECE GÖKDELENLERDE DEĞİL!

Özellikle beton binaların, asfalt yolların ve devasa yapıların gün boyu güneş ışınlarını emip hapsetmesi, kentsel alanları kırsal bölgelere göre adeta birer fırına çeviriyor. "Kentsel ısı adası etkisi" adı verilen bu boğucu durumu engellemek için tasarlanan sisleme sistemi, sadece su, pompalar ve basınçlı nozüllerle çalıştığı için devasa elektrik faturaları çıkaran geleneksel ticari klimalara kıyasla komik denecek kadar az enerji harcıyor.

Şehirlerin karbon ayak izini azaltan teknoloji, özellikle binlerce insanın aynı anda aşırı sıcağa maruz kaldığı yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerinde dış mekanları yaşanabilir kılmak amacıyla devreye alınıyor.

Çin hükümeti bu yapay sis koridorlarını şimdiden birçok büyük şehirdeki parklarda, meydanlarda, kalabalık yaya caddelerinde ve otobüs duraklarında aktif olarak kullanmaya başladı.