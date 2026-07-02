Filistin'e destek için raketinde karpuz simgesiyle korta çıktı: Bakan Bak'tan tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Zeynep Sönmez'e, turnuva yönetiminin Filistin'e destek amacıyla broş takmasına izin vermemesi üzerine raketinde kullandığı karpuz figürlü titreşim önleyiciyle korta çıkmasının ardından destek verdi.
- Bakan Bak, Zeynep Sönmez'in Wimbledon'da onurlu bir duruş sergilediğini ifade etti.
- Zeynep Sönmez'in vicdanı, cesareti ve insanlık değerlerini her şeyin üzerinde tuttuğunu belirtti.
- Sönmez'in Filistin'deki insani drama karşı sessiz kalmayarak sergilediği duruşun sporun sadece rekabetten ibaret olmadığını gösterdiğini söyledi.
- Bu anlamlı hassasiyetinden dolayı sporcuyu tebrik ettiğini kaydetti.
- Mazlumun yanında duran her vicdanlı sesi saygıyla selamladığını ekledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, turnuva yönetiminin Filistin'e destek amacıyla broş takmasına izin vermemesinin ardından raketinde "karpuz figürlü titreşim önleyici" kullanarak korta çıkan Zeynep Sönmez ile gurur duyduklarını belirtti.
"ONURLU BİR DURUŞ SERGİLEDİ"
Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Wimbledon'da onurlu bir duruş sergilediğini ifade etti.
Bakan Bak, paylaşımında, "Vicdanı, cesareti ve insanlık değerlerini her şeyin üzerinde tutan sporcumuz Zeynep Sönmez’le gurur duyuyoruz. Filistin’de yaşanan insani drama karşı sessiz kalmayarak sergilediği onurlu duruş, sporun sadece rekabetten ibaret olmadığını; aynı zamanda evrensel değerlerin de taşıyıcısı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu anlamlı hassasiyetinden dolayı sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, mazlumun yanında duran her vicdanlı sesi saygıyla selamlıyorum" değerlendirmesinde bulundu.