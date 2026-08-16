Avrupa sıcakları gitti, Balkan soğuğu geri geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni hava durumu raporuna göre 20 ilde sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın güneydoğusu ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. İşte sağanak uyarısı yapılan iller…

Bahar havası etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 20 il için sağanak yağış uyarısı geldi. Son rapora göre, ülke genelinde bugün parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Avrupa sıcakları gitti, Balkan soğuğu geri geldi! Meteoroloji tek tek uyardı: 20 ilde sağanak yolda!

Meteoroloji Marmara'nın güneydoğusu ile Kuzey Ege'de kuzeyinde ise şiddetli rüzgara karşı uyardı. İşte son uyarılar…

SAĞANAK GERİ DÖNDÜ

Meteoroloji’nin yeni hava durumu raporunda şöyle denildi:

Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun ve Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Avrupa sıcakları gitti, Balkan soğuğu geri geldi! Meteoroloji tek tek uyardı: 20 ilde sağanak yolda!

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Avrupa sıcakları gitti, Balkan soğuğu geri geldi! Meteoroloji tek tek uyardı: 20 ilde sağanak yolda!

Meteoroloji’nin için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı 20 il şöyle;

İl Kırklareli Denizli Muğla Uşak Adana Antalya Burdur Hatay Eskişehir Niğde Kastamonu Amasya Rize Trabzon Erzurum Kars Malatya Çankırı Kayseri Sivas

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