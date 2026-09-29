Sakarya'da sel alarmı! 18 okulda eğitime 1 gün ara verildi

Sakarya'da etkili olan sağanak yağış sele neden oldu, sel baskınları ise hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan aksaklıklar nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerindeki toplam 18 okulda eğitime 1 gün ara verildi.

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Sakarya'da gün boyunca etkili olan yoğun yağış, bazı bölgelerde sel baskınlarına neden oldu. Yaşanan olumsuzlukların ardından 4 ilçedeki toplam 18 okulda eğitime yarın 1 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kent genelindeki sağanak nedeniyle ulaşımda da çeşitli aksaklıklar yaşanırken, Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu'daki bazı okullar için tatil kararı alındı.

İşte ilçe ilçe tatil edilen okullar listesi:

İlçe Tatil Edilen Okullar Tatil Süresi Akyazı Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu, Kuzuluk İlkokulu, Mehmet Soykan İlkokulu, Topçusırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu/Ortaokulu, Yağcılar İlkokulu 1 gün Erenler Abdullah Esma Kocabıyık İlkokulu/Ortaokulu, Ali Dilmen İlkokulu, Ekinli İlkokulu/Ortaokulu, Erenler Ortaokulu, Hacı Mehmet Akkoç Ortaokulu, Şeyhköy Anasınıfı, Çaybaşı Yeniköy İlkokulu, Yunus Çiloğlu Ortaokulu 1 gün Karapürçek Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu, Şehit Mustafa Geyve İlkokulu/Ortaokulu 1 gün Karasu Şehit Oktay Demirci İlkokulu/Ortaokulu 1 gün

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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