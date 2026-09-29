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Sakarya'da sel alarmı! 18 okulda eğitime 1 gün ara verildi

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Sakarya'da sel alarmı! 18 okulda eğitime 1 gün ara verildi
Başlık ResmiSakaryada sel alarmı! 18 okulda eğitime 1 gün ara verildi

Sakarya'da etkili olan sağanak yağış sele neden oldu, sel baskınları ise hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan aksaklıklar nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerindeki toplam 18 okulda eğitime 1 gün ara verildi.

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Sakarya'da gün boyunca etkili olan yoğun yağış, bazı bölgelerde sel baskınlarına neden oldu. Yaşanan olumsuzlukların ardından 4 ilçedeki toplam 18 okulda eğitime yarın 1 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kent genelindeki sağanak nedeniyle ulaşımda da çeşitli aksaklıklar yaşanırken, Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu'daki bazı okullar için tatil kararı alındı.

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İşte ilçe ilçe tatil edilen okullar listesi:

İlçeTatil Edilen OkullarTatil Süresi
AkyazıKuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu, Kuzuluk İlkokulu, Mehmet Soykan İlkokulu, Topçusırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu/Ortaokulu, Yağcılar İlkokulu1 gün
ErenlerAbdullah Esma Kocabıyık İlkokulu/Ortaokulu, Ali Dilmen İlkokulu, Ekinli İlkokulu/Ortaokulu, Erenler Ortaokulu, Hacı Mehmet Akkoç Ortaokulu, Şeyhköy Anasınıfı, Çaybaşı Yeniköy İlkokulu, Yunus Çiloğlu Ortaokulu1 gün
KarapürçekMehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu, Şehit Mustafa Geyve İlkokulu/Ortaokulu1 gün
KarasuŞehit Oktay Demirci İlkokulu/Ortaokulu1 gün
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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