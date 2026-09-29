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Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıkları için dondurma talebi

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Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıkları için dondurma talebi
Başlık ResmiFon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıkları için dondurma talebi

Fon soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi.

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İSTİFA ETMİŞTİ

Kaya, eşiyle birlikte, Özata fonundan 2 milyar 200 milyon lira kazanç elde ettiğine ilişkin suçlamaların ardından 26 Eylül 2026 tarihinde, AK Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıkları için dondurma talebi
Başlık ResmiFon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıkları için dondurma talebi

Kaya, soruşturma kapsamındaki fonlarla ilgili iddialar sonrası "görevden affını" istediğini duyurmuştu. Kaya, yaptığı paylaşımda, son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili kendisi hakkında birtakım iddia ve değerlendirmelerin gündeme getirildiğini belirtip şu açıklamayı yapmıştı:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim"

FATMA BATÜL SAYAN KAYA KİMDİR?

İstanbul, Fatih’te hukukçu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Fatih İlkokulu’nda okuduktan sonra Beyoğlu Anadolu Lisesi’ni (English High School) bitirdi. Üniversite sınavlarında derece yaparak Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde burslu olarak okudu, şeref derecesiyle mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

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New York Üniversitesi’nde lisansüstü çalışmalar yaptı. 2009 yılındaki 5. Olağan Kongre ile AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan’la 2012 yılına kadar AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak çalıştı. 2012 yılındaki kongreyle tekrar İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve AK Parti İstanbul Tanıtım Medya’dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıkları için dondurma talebi
Başlık ResmiFon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıkları için dondurma talebi

AK Parti AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 25 Kasım 2015 tarihli MYK değişikliği ile AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

26. dönem İstanbul Milletvekili seçilen Fatma Betül Sayan Kaya, 65. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın, 19 Temmuz 2017 günü açıkladığı yeni kabinede Bakanlık görevine devam etti.

Kaya, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçim ile 27. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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