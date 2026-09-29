Fransa'da alarm seviyesi yükseltildi! 4 vilayet için turuncu alarm

Fransa'nın güneyindeki 4 vilayette şiddetli yağış, fırtına ve sel riski nedeniyle turuncu alarm verildi. Gar Valiliği, sel tehlikesi nedeniyle okul servislerinin yarın askıya alınacağını duyurdu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Fransa'nın güneyinde etkili olması beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 4 vilayette alarm seviyesi turuncuya çıkarıldı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, Lozere, Gard, Herault ve Ardeche vilayetlerinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen şiddetli yağış ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteo-France, bölgelerde şiddetli yağış ve fırtınanın yanı sıra sel riskinin de bulunduğunu belirterek alarm seviyesinin turuncu olarak belirlendiğini açıkladı.

OKUL SERVİSLERİ ASKIYA ALINDI

Gar Valiliği de sel riskine karşı vilayet genelindeki okul servislerinin yarın için askıya alındığını duyurdu.

Herault Valiliği ise şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlara seyahatleri sırasında dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Fransa'daki turuncu alarm seviyesi, en yüksek alarm seviyesi olan kırmızı alarmın bir altında bulunuyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala