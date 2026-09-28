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Dünya

Fransa'da yolsuzluk davası! Eski bakana 4 yıl hapis cezası istendi

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Fransa'da yolsuzluk davası! Eski bakana 4 yıl hapis cezası istendi
Başlık ResmiFransada yolsuzluk davası! Eski bakana 4 yıl hapis cezası istendi

Fransa'da yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlamasıyla yargılanan eski Kültür Bakanı Rachida Dati hakkında 4 yıl hapis cezası talep edildi.

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Yerel basındaki haberlere göre, Ulusal Mali Suçlar Savcılığı eski Kültür Bakanı'nın yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçuyla yargılandığı davada, Dati'nin 2 yılı elektronik kelepçe ile geçirilmek üzere 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

MAL VARLIĞINA EL KONULMASI TALEP EDİLDİ

Savcılık, hapis cezasının yanı sıra Dati'ye 450 bin avro para cezası verilmesini ve eski bakanın 900 bin avro değerindeki mal varlığına el konulmasını talep etti. Ayrıca eski bakanın 5 yıl boyunca seçimlerden men edilmesi ve kamu görevlerinden uzaklaştırılması istendi.

Fransada yolsuzluk davası! Eski bakana 4 yıl hapis cezası istendi
Başlık ResmiFransada yolsuzluk davası! Eski bakana 4 yıl hapis cezası istendi

NE OLMUŞTU?

Eski Bakan Dati hakkında Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olarak görev yaptığı 2009-2019 yıllarında Renault-Nissan Grubu'ndan para alarak lobicilik faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla 2019'da soruşturma açılmıştı.

Hakkında yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlamaları yöneltilen Dati'nin yargılanmasına Paris Ceza Mahkemesinde başlanmıştı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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