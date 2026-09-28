Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Damperi açık kalan kamyon, sanayi sitesinin kapısını böyle yıktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Eskişehir’de damperi açık şekilde seyreden kamyon, sanayi sitesinin giriş kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle giriş kapısı yıkıldı, kamyon hasar aldı.

Kaydet
|

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Kahramanmaraş Sokak üzerinde edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve damperi açık unutulan kamyon, sokak üzerindeki Sanayi Sitesi'nin giriş kapısına çarptı.

KAPI TAMAMEN YIKILDI

Kazanın ardından kapı tamamen yıkılarak kullanılamaz hale gelirken, kamyonda maddi hasar oluştu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, kamyonun damperi kalkık ilerlediği ve sanayi sitesinin girişindeki kapısına çarparak yıkıma yol açtığı anlar yer aldı.

Damperi açık kalan kamyon, sanayi sitesinin kapısını böyle yıktı
Başlık ResmiDamperi açık kalan kamyon, sanayi sitesinin kapısını böyle yıktı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
CHP’li eski vekilin kardeşi adına 3,1 milyar TL çıkış
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
Fon soruşturmasında yeni gelişme
TOPRAK ÇÖKTÜ, EVLER GÖMÜLDÜ
TOPRAK ÇÖKTÜ, EVLER GÖMÜLDÜ
Ülkeyi vuran sel sonrası korkunç manzara
PEŞİN ÖDEYENE %15 İNDİRİM
PEŞİN ÖDEYENE %15 İNDİRİM
TOKİ, 46 ilde 383 arsayı satışa çıkardı
'MANİDAR BULUYORUM'
'MANİDAR BULUYORUM'
Torunoğulları'ndan Yıldırım'a Kante çıkışı
TÜRK MOTORUNA TALİP OLDULAR
TÜRK MOTORUNA TALİP OLDULAR
Güney Kore, Türkiye'nin kapısını çaldı!
"FİTİL FİTİL GETİRİLMELİ"
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon krizi açıklaması
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
Tasfiye edilen fonlarda parası kalanlar dikkat!
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
Leao'dan Süper Lig ve Galatasaray itirafı
MÜFETTİŞLER SAHAYA İNİYOR!
MÜFETTİŞLER SAHAYA İNİYOR!
Okullarda tedbirler yerinde gözden geçirilecek
İETT DEHŞETİNDE KARAR!
İETT DEHŞETİNDE KARAR!
Otobüs şoförüne 30 yıl hapis cezası verildi
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi Mancini'yi uyardı
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
Altın neden düşüyor? İşte 3 sebep
HİROŞİMA'YI 16'YA KATLADI
HİROŞİMA'YI 16'YA KATLADI
İsrail, Gazze’yi haritadan sildi! Yıkımın boyutu korkunç
KIZ ÖĞRENCİ TÜFEKLE GELDİ!
KIZ ÖĞRENCİ TÜFEKLE GELDİ!
Öğretmenler ve veliler son anda fark etti
DUVARDAN 178 MİLYON LİRA ÇIKTI
DUVARDAN 178 MİLYON LİRA ÇIKTI
Polis kovayla taşımak zorunda kaldı
HAALAND İLE KIYASLADI
HAALAND İLE KIYASLADI
Jesus, Galatasaraylı yıldızı göklere çıkardı
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Peş peşe uyarı! Yağışlar kuvvetlenecek
'LÜTFEN YALANLA'
'LÜTFEN YALANLA'
Netanyahu, 7 Ekim için BAE liderine yalvardı!
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
Fon yatırımcılarının parası ne olacak?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Dominik Szoboszlai'den Galatasaray itirafı: Çılgıncaydı, bambaşkaydı
Szoboszlai'den G.Saray itirafı: Çılgıncaydı, bambaşkaydı
Kaydet
Otobüsü solladıktan sonra kontrolden çıktı! Yağmurlu yolda spin atan kamyonet kamerada
Otobüsü solladıktan sonra kontrolden çıktı! Yağmurlu yolda spin atan kamyonet kamerada
Kaydet
Trump'tan dünyayı etkileyecek dizel kararı!
Trump'tan dünyayı etkileyecek dizel kararı!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.