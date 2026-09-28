Damperi açık kalan kamyon, sanayi sitesinin kapısını böyle yıktı
Eskişehir’de damperi açık şekilde seyreden kamyon, sanayi sitesinin giriş kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle giriş kapısı yıkıldı, kamyon hasar aldı.
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Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Kahramanmaraş Sokak üzerinde edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve damperi açık unutulan kamyon, sokak üzerindeki Sanayi Sitesi'nin giriş kapısına çarptı.
KAPI TAMAMEN YIKILDI
Kazanın ardından kapı tamamen yıkılarak kullanılamaz hale gelirken, kamyonda maddi hasar oluştu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, kamyonun damperi kalkık ilerlediği ve sanayi sitesinin girişindeki kapısına çarparak yıkıma yol açtığı anlar yer aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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