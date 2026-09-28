Otobüsü solladıktan sonra kontrolden çıktı! Yağmurlu yolda spin atan kamyonet kamerada

Kaydet a- | +A

Çankırı-Ankara karayolu Baykuş Boğazı Geçidi'nde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan bir kamyonetin kontrolden çıkarak spin attığı korkutucu anlar seyir halindeki bir otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı. Otobüsü solladıktan hemen sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulan ve bariyerlere çarparak güçlükle durabilen kamyonette şans eseri yaralanan olmazken, arkadan gelen otobüs sürücüsünün dikkati ve yerinde müdahalesi sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala