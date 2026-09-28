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Dünya

Rusya Kiev'in kalbini vurdu! Bilimler Akademisi'nde can pazarı: Çalışanlar pencerelere koştu

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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılarda kentin merkezindeki binalar hedef oldu. Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi'ne ait binanın doğrudan İHA isabeti aldığı bildirilirken eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Vladimir Gorbulin yaralandı. Saldırı sırasında binada bulunan çalışanların alevlerden kurtulabilmek için pencerelerden dışarı çıkmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

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Ukrayna kaynaklarına göre Rus İHA'sı, Kiev'in Şevçenkivski bölgesindeki Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi'ne ait binaya doğrudan isabet etti.

Saldırının ardından binada yangın çıkarken kurtarma ekipleri içeride bulunabilecek kişilere ulaşmak için çalışma başlattı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yangının söndürülmesi ve binada kalanların aranması için ekiplerin bölgede çalıştığını açıkladı.

Savunma Konseyi Sekreteri Vladimir Gorbulin
Başlık ResmiSavunma Konseyi Sekreteri Vladimir Gorbulin

ESKİ ULUSAL GÜVENLİK ŞEFİ GORBULİN YARALANDI

BBC Ukrayna'nın haberine göre saldırı sırasında Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi üyesi ve eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Vladimir Gorbulin de binadaydı.

Saldırının Gorbulin'in ofisinin bir kat üzerindeki bölüme isabet ettiği, kırılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandığı bildirildi. Gorbulin'in yardımcılarının ise ilk bilgilere göre hayatını kaybettiği aktarıldı.

Rusya Kievin kalbini vurdu! Bilimler Akademisinde can pazarı: Çalışanlar pencerelere koştu
Başlık ResmiRusya Kievin kalbini vurdu! Bilimler Akademisinde can pazarı: Çalışanlar pencerelere koştu

ÇALIŞANLAR PENCERELERDEN ÇIKTI

Saldırının ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ulusal Bilimler Akademisi çalışanlarının yangının sardığı binadan kurtulmak için pencerelerden dışarı çıkmaya çalıştığı görüldü.

Akademi yönetimi, hasarın düşen İHA parçalarından kaynaklanmadığını, binanın doğrudan Rus İHA'sı tarafından vurulduğunu açıkladı.

KİEV'İN MERKEZİNDEKİ TIP MERKEZİ DE VURULDU

Kiev'deki saldırıların bir diğer adresi ise Dobrobut tıp merkezi oldu. Kent merkezindeki sağlık tesisinin üst katlarında saldırının ardından yangın çıktı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Şevçenkivski bölgesindeki yedi katlı bir binanın dördüncü kat seviyesinde vurulduğunu bildirdi. Ukrayna kaynaklarının son verilerine göre başkent genelindeki saldırılarda en az 19 kişi yaralandı. Yaralılar arasında üç çocuk bulunurken altı kişi hastaneye kaldırıldı. Bir kadının ise hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Rusya Kievin kalbini vurdu! Bilimler Akademisinde can pazarı: Çalışanlar pencerelere koştu
Başlık ResmiRusya Kievin kalbini vurdu! Bilimler Akademisinde can pazarı: Çalışanlar pencerelere koştu

HERSON'DA DA SİVİLLER ATEŞ ALTINDA

Kiev'deki saldırılar sürerken Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde de ağır insani tablo devam ediyor.

Ukrayna kontrolündeki Herson kenti ve çevresinde yaklaşık 60 bin sivilin, Rus kontrolündeki Dinyeper Nehri'nin sol yakasından gerçekleştirilen İHA, topçu, havan, füze ve güdümlü bomba saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

Bölgede gıda, su, ilaç ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşandı.

Rusya Kiev'in kalbini vurdu! Bilimler Akademisi'nde can pazarı: Çalışanlar pencerelere koştu
Başlık ResmiRusya Kiev'in kalbini vurdu! Bilimler Akademisi'nde can pazarı: Çalışanlar pencerelere koştu

ZAPORİJYA'DA DEMİRYOLU TESİSİ VURULDU

Rusya'nın saldırılarının bir diğer adresi Zaporijya oldu. Ukrayna devlet demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia'ya ait faal durumdaki bir tesis vuruldu.

Saldırıda bir düzineden fazla demiryolu çalışanı yaralandı, 3 kişinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Zaporijya Bölgesel Askeri İdaresi, kent genelindeki saldırılarda 20'si erkek, 10'u kadın olmak üzere 30 sivilin yaralandığını duyurdu.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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