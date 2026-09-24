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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile New York'taki görüşmesinin ardından Türkiye'nin barış müzakereleri için üçlü liderler zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı. “Erdoğan böyle bir toplantıyı organize edebilirse Türkiye'de yapılması fikrini destekleriz” diyen Zelenskiy, Karadeniz'den potansiyel İHA anlaşmasına kadar masadaki önemli başlıkları da duyurdu.

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New York'taki temaslarını sürdüren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Görüşmenin ayrıntılarını paylaşan Zelenskiy, Türkiye'nin barış müzakerelerinde üstlenebileceği role dikkat çekerken üçlü liderler zirvesinden Karadeniz'de ateşkes durumu, gıda güvenliğinden iki ülke arasındaki ticaret ve savunma iş birliğine kadar önemli mesajlar verdi.

“TÜRKİYE'DE YAPILMASI FİKRİNİ DESTEKLERİZ”

Ukrayna lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış müzakereleri için liderler düzeyinde üçlü bir toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kendisine ilettiğini söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir toplantıyı organize edebilirse, toplantının Türkiye'de yapılması fikrini destekleriz. Böyle bir zirve için Türkiye'ye gelmeye hazırız.”

ZELENSKİY'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği desteğin önemine değindi:

“ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği sürekli destek için teşekkür ettim. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın tam olarak böyle sona ermesi gerçekten çok önemli: Onurlu bir şekilde ve uluslararası hukuka saygı gösterilerek.”

KARADENİZ VE GIDA KORİDORU MASADAYDI

Zelenskiy, Erdoğan ile görüşmesinde Karadeniz'deki güvenliğin ve deniz yoluyla yapılan gıda ihracatının yeniden işler hale getirilmesinin de ele alındığına işaret etti:

"Karadeniz'deki güvenliği, özellikle de deniz yoluyla yapılan ihracat koridorunun çalışmalarının nasıl sağlanacağını konuştuk. Aslında her kıtada gıda ihracatımıza bağımlı ülkeler var. Şu anda bu koridorun tam olarak nasıl yeniden başlatılabileceğine dair farklı seçenekler masada. Rusya'nın altyapımıza yönelik saldırılarını tamamen durdurmaya hazır olması gerekiyor; böylece Ukrayna da karşılık olarak uzun menzilli saldırılarını durdurabilir."

Türkiye'yi Ukrayna'nın Karadeniz'deki "çok güçlü ortağı" olduğunu kaydeden Zelenskiy, Karadeniz'de ateşkes ve gıda güvenliğinin görüşmede ele alındığını söyledi.

POTANSİYEL İHA ANLAŞMASI GÜNDEMDE

İki liderin gündeminde savunma alanında dikkat çeken bir başlık da yer aldı. Zelenskiy, Türkiye ile Ukrayna arasında potansiyel bir İHA anlaşmasının ele alındığını açıkladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayrıca Amerikan ekibiyle temaslarım hakkında bilgilendirdim. İki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili konuları da ele aldık: serbest ticaret bölgesi ve potansiyel bir İHA anlaşması. Türkiye'nin barışa yardımcı olmaya hazır olmasından dolayı minnettarım."

TİCARETTE 10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Zelenskiy, Türkiye-Ukrayna ekonomik ilişkileri için belirlenen hedefe de değindi. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirten Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkelerimiz arasındaki ticareti 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik. Bu yönde ilerliyoruz. Çok iyi sonuçlarımız var.”

Türkiye tarafının açıklamasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın kalıcı barışla sonuçlanması için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ve doğrudan müzakerelerin yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini söylediği aktarıldı. Erdoğan ayrıca Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması gerektiğini ve ticari gemilere yönelik saldırıların hiçbir gerekçesinin olamayacağına vurgu yaptı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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