Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 24 Eylül 2026 Perşembe günü için yayımladığı hava tahminine göre Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde bulutlu havada artış bekleniyor. Vatandaşlar bugün yağmur yağacak mı merak ederken İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa hava durumu tahminleri de araştırılmaya başlandı.

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Karadeniz’in büyük bölümünde, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda, Akdeniz’in bazı kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun belirli noktalarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması öngörülürken İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da ise yağış ihtimali merak konusu. Peki, bugün yağmur yağacak mı?

Bugün yağmur yağacak mı? 24 Eylül Perşembe (İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa) hava durumu

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

24 Eylül Perşembe günü yağışların en geniş alanı Karadeniz çevresinde görülürken, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Akdeniz'de de yerel sağanaklar bekleniyor.

Orta Karadeniz'in Çorum harici bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ve Gümüşhane çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetlenmesi bekleniyor. Sivas ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kayseri'nin doğusu ile Osmaniye'nin batısında da kuvvetli yağış ihtimali söz konusu.

Bugün yağmur yağacak mı? 24 Eylül Perşembe (İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa) hava durumu

Akdeniz'de Adana ve Hatay çevrelerinde sağanak geçişleri beklenirken Antalya'da yağışların bihassa doğu kesimler ile batının iç bölgelerinde görülmesi öngörülüyor.

İç Anadolu'da ise Konya ve Nevşehir'in bazı bölümlerinde sabah saatlerinde yerel sağanak beklşeniyor. Sivas ve Kayseri çevrelerinde yağışların daha etkili olması tahmin ediliyor.

Bugün yağmur yağacak mı? 24 Eylül Perşembe (İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa) hava durumu

Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde de yerel yağışlar görülebilecek. Malatya, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor.

Bugün yağmur yağacak mı? 24 Eylül Perşembe (İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa) hava durumu



24 EYLÜL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile batısının iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas'ın kuzey ve doğusu ile Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu , öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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