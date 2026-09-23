Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ve Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenskiy'i kabul etti. İşte kritik görüşmenin detayları...

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temasların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

"OLUMLU İVME KORUNSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret ve ulaştırma alanlarında devam eden normalleşme sürecine Türkiye'nin desteğinin sürdüğünü belirterek, ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin korunmasının önemine dikkat çekti.

BM diplomasisi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyanı kabul etti

Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Erdoğan, Ermenistan ile uluslararası organizasyonlar kapsamında gelişen iş birliğinin de normalleşme sürecine katkı sunduğunu söyledi.

Erdoğan, Paşinyan'ı Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik etti.

New York’ta diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik kabulleri peş peşe yaptı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, IRAK BAŞBAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

New York’ta diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik kabulleri peş peşe yaptı

ZELENSKİY İLE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'i kabul etti. Görüşmede Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı.

Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu dile getiren Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı (Erdoğan) böyle bir toplantıyı organize edebilirse Türkiye'de yapılması fikrini destekleriz. Türkiye ve Cumhurbaşkanı ile iyi ilişkilerimiz olduğunu her zaman dile getirdik. Dolayısıyla böyle bir zirveye gelmeye hazır olacağız. Böyle bir zirve faydalı olabilirse, barış getirebilir."

İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Ukrayna Parlamentosunda onaylandığını hatırlatan Zelenskiy, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik. Bu yönde ilerliyoruz ve çok iyi sonuçlarımız var." dedi.

Zelenskiy, görüşmede Karadeniz'deki güvenlik konularının da gündeme geldiğini, bunun gıda güvenliği için de önemli olduğunu kaydetti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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