Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Bodrum’da rüşvet operasyonu! Liman Başkanı suçüstü yakalandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Bodrum’da rüşvet operasyonu! Liman Başkanı suçüstü yakalandı
Başlık ResmiBodrum’da rüşvet operasyonu! Liman Başkanı suçüstü yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda Bölge Liman Başkanı T.A., rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandı. Başkanlık binasında yapılan aramada bazı materyallere el konulurken T.A. da gözaltına alındı.

Kaydet
|

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Liman Başkanlığı'nda rüşvet iddiaları üzerine bir süre teknik ve fiziki takip yürüttü.

ÖNERİLEN HABERLER
AcnTürk Sigorta
YAŞAM

AcnTürk Sigorta'ya operasyon: 23 kişi gözaltında

BAŞKAN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüpheli T.A, rüşvet aldığı sırada ekiplerce suçüstü yakalandı. Operasyonda, ekipler Liman Başkanlığı binası ve binanın önündeki sivil ve resmi araçlarda da arama yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER
İBB
GÜNDEM

İBB'deki rüşvet çarkını tek tek anlattı: Para, elit üyelik uçak bileti, market kartı...

Operasyon kapsamında Liman Başkanı T.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen bazı materyallere de el konuldu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DİZİNİN SENARİSTİ TUTUKLANDI!
DİZİNİN SENARİSTİ TUTUKLANDI!
Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
İŞTE CHP'DEN KOPARAN SÖZLER
İŞTE CHP'DEN KOPARAN SÖZLER
"Bazı açıklamalar nedeniyle..." demişti
'DOĞRU TARAFTA'
'DOĞRU TARAFTA'
Özgür Özel’den Mansur Yavaş’a destek!
ABD’DEN TÜRKİYE MESAJI
ABD’DEN TÜRKİYE MESAJI
"Gerçek dostu zor zamanlarda anlarsınız"
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Gerekçelerini tek tek sıraladı
LÜKS ARAÇ PERT OLDU!
LÜKS ARAÇ PERT OLDU!
Karnındaki bebek ve 3 yaşındaki kızı ile can verdi
TEHLİKE EVDE BAŞLIYOR
TEHLİKE EVDE BAŞLIYOR
Saldırının ardından "Hitler ve gamalı haç" uyarısı!
TRUMP'A OLAY CEVAP!
TRUMP'A OLAY CEVAP!
Fotoğrafları gösteren Pezeşkiyan: Asla diz çökmeyeceğiz
SAVCILIK O YÜKSELİŞİ SORDU
SAVCILIK O YÜKSELİŞİ SORDU
Alkin kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı
CHP'DE ANKARA DEPREMİ!
CHP'DE ANKARA DEPREMİ!
İstifalar peş peşe geliyor
PROJEDE SONA DOĞRU
PROJEDE SONA DOĞRU
88 kilometrelik yol 1 saate düşecek!
THY’DEN DEV UÇAK SİPARİŞİ
THY’DEN DEV UÇAK SİPARİŞİ
Boeing’den 150 adet B737 MAX alacak
‘ÖYLE BİLGİLER BİZE VERİLMEZ’
‘ÖYLE BİLGİLER BİZE VERİLMEZ’
Oyuncu Sedat Savtak’tan ifade sonrası açıklama
'PARALAR YURT DIŞINA KAÇIRILDI'
'PARALAR YURT DIŞINA KAÇIRILDI'
Fon soruşturmasıyla ilgili çarpıcı sözler
'NEW JERSEY'İ İSRAİL'E VER'
'NEW JERSEY'İ İSRAİL'E VER'
Şara'dan Trump'a imalı şaka!
'JORGINHO’YA BENZİYOR'
'JORGINHO’YA BENZİYOR'
Eski hocaları, Kabasakal’ı Türkiye Gazetesi’ne anlattı
KOMPRESÖRLÜ CİNAYET
KOMPRESÖRLÜ CİNAYET
Duruşmada aileyi yıkan talep! Sinir krizi geçirdiler
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
İngiliz devinden eski başkana dev ödeme
ALMANYA'DA SKANDAL OLAY
ALMANYA'DA SKANDAL OLAY
Banka için girdiler, Türk kuaförü soydular
"NEDEN ŞİMDİ ÇÖZÜLÜYOR?"
Faili meçhullerle ilgili en merak edilen soruyu cevapladı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Manisa'daki saldırının ardından ailelere “Hitler ve gamalı haç” uyarısı!
Manisa'daki saldırının ardından ailelere “Hitler ve gamalı haç” uyarısı!
Kaydet
Balıkesir’de kahreden kaza! Doğumuna 2 hafta vardı, 3 yaşındaki kızıyla birlikte can verdi
Lüks araç pert oldu! Hamile kadın küçük kızı ile can verdi
Kaydet
ABD'den dikkat çeken Türkiye mesajı:
ABD'den dikkat çeken Türkiye mesajı!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.