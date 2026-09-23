Bodrum’da rüşvet operasyonu! Liman Başkanı suçüstü yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda Bölge Liman Başkanı T.A., rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandı. Başkanlık binasında yapılan aramada bazı materyallere el konulurken T.A. da gözaltına alındı.

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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Liman Başkanlığı'nda rüşvet iddiaları üzerine bir süre teknik ve fiziki takip yürüttü.

BAŞKAN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüpheli T.A, rüşvet aldığı sırada ekiplerce suçüstü yakalandı. Operasyonda, ekipler Liman Başkanlığı binası ve binanın önündeki sivil ve resmi araçlarda da arama yaptı.

Operasyon kapsamında Liman Başkanı T.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen bazı materyallere de el konuldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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