AcnTürk Sigorta'ya operasyon: 23 kişi gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AcnTürk Sigorta A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şirketin kuruluş aşamasında gerçek sermayesinin olduğundan yüksek gösterildiği ve SEDDK'nın yanıltılarak ruhsat alındığı iddialarıyla 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince AcnTürk Sigorta A.Ş.'ye yönelik soruşturma başlatıldı.

14 MİLYON TL'LİK GERÇEK SERMAYE, 94 MİLYON TL OLARAK GÖSTERİLDİ

Yapılan incelemelerde, şirketin kuruluş aşamasında 14 milyon TL olan gerçek sermayesinin 94 milyon TL olarak gösterildiği ve bu yolla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yanıltılarak ruhsat alındığı aktarıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca toplam 130 milyon TL'nin örgütlü şekilde zimmete geçirildiği tespit edildiği belirtildi.

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15 İLDE OPERASYON

Bu kapsamda İstanbul'un yanı sıra Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa'da toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

23 KİŞİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİstanbul

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