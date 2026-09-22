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Ekonomi

2 milyar liralık işlemi durdurulmuştu! Hedef Yatırım Bankası'ndan açıklama geldi

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2 milyar liralık işlemi durdurulmuştu! Hedef Yatırım Bankası'ndan açıklama geldi
Başlık Resmi2 milyar liralık işlemi durdurulmuştu! Hedef Yatırım Bankasından açıklama geldi

Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik swap işleminin MASAK tarafından durdurulmasına karar verildi. Kararla ilgili açıklama yapan banka, 2 milyar TL’lik işlemin yurt dışına para transferi olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Banka, işlemin Swissquote ile gerçekleştirilen karşılıklı dolar/TL swapı olduğunu bildirdi.

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Hedef Yatırım Bankası'ndan iddialara cevap geldi. Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik swap işleminin MASAK tarafından durdurulmasına karar verildi. Banka, yapılan "yurt dışına 2 milyar TL transfer etmek istediği" yönünde yer alan haberleri yalanladı. Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, söz konusu işlemin, olağan hazine faaliyetleri kapsamında İsviçre merkezli Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirdiği aynı gün valörlü ve karşılıklı bir dolar/TL döviz swapı işlemi olduğu belirtildi.

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YAPILAN İŞLEM SWAP İŞLEMİDİR

İşlem mahiyeti, “swap işlemi” olarak aktarıldı. Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankasının, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun hesabına 2 milyar TL göndermek istediği bildirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2 milyar TL’lik işlemin durdurulmasına karar verdi.

2 milyar liralık işlemi durdurulmuştu! Hedef Yatırım Bankasından açıklama geldi
Başlık Resmi2 milyar liralık işlemi durdurulmuştu! Hedef Yatırım Bankasından açıklama geldi

Yapılan ''yurt dışına 2 milyar TL transfer etmek istendiği'' yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirterek, karşılıksız bir fon çıkışı veya yurt dışına para transferi olmadığını aktardı. Banka yapılan işlemin, ''Bankamızın olağan hazine faaliyetleri kapsamında İsviçre merkezli Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirdiği aynı gün valörlü ve karşılıklı bir USD/TRY döviz swapı (FX Swap) işlemidir.'' şeklinde açıklamalarda bulundu.

2 milyar liralık işlemi durdurulmuştu! Hedef Yatırım Bankasından açıklama geldi
Başlık Resmi2 milyar liralık işlemi durdurulmuştu! Hedef Yatırım Bankasından açıklama geldi

HEDEF YATIRIM'IN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA

Hedef Yatırım Bankası tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bazı basın, yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bankamızın "yurt dışına 2 milyar TL transfer etmek istediği" yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Söz konusu işlem, Bankamızın olağan hazine faaliyetleri kapsamında İsviçre merkezli Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirdiği aynı gün valörlü ve karşılıklı bir USD/TRY döviz swapı (FX Swap) işlemidir.

İşlemin Mahiyeti: Bankamız, 2 milyar TL ödemesi karşılığında aynı gün Takasbank nezdindeki hesabına geçmek üzere yaklaşık 40,9 milyon USD satın almaktadır.

Para Transferi Yurt İçi Hesabadır: Ödenen TL tutar yurt dışına değil, Swissquote'un Türkiye'deki muhabir banka hesabına aktarılmaktadır. Karşılıksız bir fon çıkışı veya yurt dışına para transferi söz konusu değildir.

Operasyonel Süreç: Hazine işlemlerinde TL ve döviz bacaklarının gün içinde farklı zamanlarda sisteme girilmesi veya hesaplara geçmesi bankacılık operasyonlarının olağan bir parçasıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hedef Yatırım Bankası A.Ş.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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