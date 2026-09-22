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LGBT partili fon tuzağı! 232 milyon dolarlık kara para aklandığı ortaya çıktı

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LGBT partili fon tuzağı! 232 milyon dolarlık kara para aklandığı ortaya çıktı
Başlık ResmiLGBT partili fon tuzağı! 232 milyon dolarlık kara para aklandığı ortaya çıktı

Piyasaları sarsan fon vurgunu soruşturmasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. 130 ayrı fon havuzu üzerinden 232 milyon dolarlık kara para aklandığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili Türkiye Gazetesi yazarı Kubilay Gülbek köşesinde dikkat çeken ayrıntıları kaleme aldı.

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Kubilay Gülbek
KUBİLAY GÜLBEK

Fon şirketlerine yönelik operasyondan Boğaz’daki yalısında dillere destan uyuşturucu partileriyle adından söz ettiren Kasım Garipoğlu çıktı. İddiaya göre Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Bulls ve Hedef Holding gibi şirketler Garipoğlu’nun GKFX isimli kayıt dışı finans şirketinin çatısı altında toplandı. Paralar yurt dışından off shore hesaplar aracılığıyla Türkiye’deki hayalî şirketlere aktarıldı.

KAYIP 24 MİLYAR DOLAR

Garipoğlu, parayı Kapalıçarşı’da aklayıp İngiltere ve Avrupa’daki hesaplara transfer etti. 7 finans şirketindeki 130 ayrı fon, kara para aklama işlemleri sayesinde yüksek getiri sağlıyormuş gibi gösterildi. Küçük yatırımcı tuzağa çekildi. Garipoğlu zimmetine para geçiren çalışanlarından şikâyetçi olunca foncuların oyunu deşifre oldu. Türkiye’nin kaybının 24 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili köşesinde çarpıcı ayrıntılara yer veren Türkiye Gazetesi yazarı Kubilay Gülbek'in yazısının tamamı şu şekilde:

Fon şirketlerine yönelik operasyondan Boğaz’daki yalısında dillere destan uyuşturucu partileriyle adından söz ettiren Kasım Garipoğlu çıktı. Nasıl mı? İlk önce şunu bilmeniz gerekiyor, soruşturmada adı geçen Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Bulls ve Hedef Holding gibi şirketler Garipoğlu’nun GKFX isimli kayıt dışı finans şirketinin çatısı altında toplanıyor. Yurt dışından offshore hesaplar aracılığıyla Türkiye’deki hayali şirketlere aktarılan paralar, burada sisteme sokulup aklandıktan sonra yeniden bavullar dolusu küçük meblağlar eşliğinde Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına gönderiliyor. Garipoğlu’nun yurt dışı bağlantıları bu paraları yeniden offshore hesaplar aracılığıyla İngiltere ve Avrupa’da bulunan bazı ülkelere transfer ediyor. Yurt içinde bulunan 7 finans şirketindeki 130 ayrı fon havuzu kara para aklama işlemleri sayesinde yüksek kazanç getirisi sağladığı gibi gösterilerek küçük yatırımcıyı tuzağa çekmekte başarılı oluyor.

MERKEZ ÜS BAKIRKÖY ADLİYESİ

Şimdi gelelim asıl konumuza. Kasım Garipoğlu’nun Bakırköy adliyesine gelerek şirket çalışanlarından şikayetçi olması MASAK ve cumhuriyet savcılarının dikkatinden kaçmadı. Garipoğlu, beş yöneticisinin adını vererek müşterilerine ait olan 30 milyon doları zimmetine geçirdikleri iddiasında bulundu. Ama garip olan şey paranın sahibi olan ve yasa dışı fon soruşturmasında gözaltına alınan şirket yöneticilerinin sessiz kalmasıydı. Ortadan kaybolan milyon dolarlarının akıbetini sorgulamaktan bile çekiniyorlardı. Yani birisinin şirketini fi nansal araç olarak kullanıyorsunuz, paranız kayboluyor ve sesinizi çıkarmıyorsunuz. İşte bu şüphe savcılığın radarına ilk kez Bakırköy Adliyesinde görülen dava sırasında takıldı ve aralarında şimdi devam eden soruşturmanın ana şirketleri hâline gelen Tera Yatırım, Hedef Holding, Pusula Finans ile Bulls yatırım gibi şirketlerin şüpheli hareketleri o zaman fark edildi.

LGBT partili fon tuzağı! 232 milyon dolarlık kara para aklandığı ortaya çıktı
Başlık ResmiLGBT partili fon tuzağı! 232 milyon dolarlık kara para aklandığı ortaya çıktı

KARA PARA AKLAYAN FONLAR

Kasım Garipoğlu’nun aralarında Tera Yatırım’ın da bulunduğu 10 ayrı fon şirketi aracılığıyla İngiltere ve Avrupa merkezli kara para trafiğini yönettiği ortaya çıktı. Türkiye’nin buradaki kaybının ise 24 milyar dolar olduğu söyleniyor. Kara paradan dolayı işlem hacmi genişleyen 130 fon şirketinin daha çok kazandıracağı iddiası ile yeni müşteriler bularak batığı her geçen gün biraz daha genişleterek büyüttükleri söyleniyor. Tera’nın, Kasım Garipoğlu’nun şirketiyle 2021 ve 2024 yılları arasında 232 milyon dolarlık kara para aklama hacmine ulaştığı konuşuluyor.

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LGBT’Lİ SAPKIN PARTİLER

Bakırköy Adliyesindeki dava sonuçlandı ve Garipoğlu’nun şirket çalışanları aklandı. 30 milyon doları ise Garipoğlu’nun kendi zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Garipoğlu ise yalısında düzenlediği sapkın partiler ile Türkiye gündemine oturdu. LGBT’li misafirleri ve uyuşturucu partileriyle adından söz ettiren Garipoğlu, soluğu yurt dışına kaçmakta buldu. Bu partilerin sürpriz konukları arasında fon şirketi sahiplerinin de bulunduğu, hatta bazı partilerde uygunsuz görüntülerinin elden ele dolaştığı da konuşulur hâle geldi. Şimdi merak konusu olan ise bu partilerde kurulan arkadaşlıklar ve fon şirketleri aracılığıyla aklanan sosyetik isimlerin paraları. Önümüzdeki günlerde adından çokça bahsedeceğimiz ve bu sapkın partilerin müdavimleri arasında yer alan bazı ünlü simaların da fon sahteciliğinden ifadeye çağrılacağı konuşuluyor.

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