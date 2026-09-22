Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

İlk defa gazetemiz duyurmuştu: Hasar vurgunu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İlk defa gazetemiz duyurmuştu: Hasar vurgunu
Başlık Resmiİlk defa gazetemiz duyurmuştu: Hasar vurgunu

253 bin kazazedenin vekâletini alarak 15,6 milyar liralık haksız kazanç elde eden 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Dört ilde 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete baskın yapıldı.

Kaydet
|
Kaan Zenginli
KAAN ZENGİNLİ

Trafik kazalarını fırsata çevirerek vatandaşların kişisel verileri üzerinden haksız kazanç sağladığı iddia edilen yapılara yönelik düğmeye basıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Avukatlar sanayileri mesken tuttu! Hasar avcıları...
EKONOMİ

Avukatlar sanayileri mesken tuttu! Hasar avcıları...

Gazetemiz, daha önce “Avukatlar sanayileri mesken tuttu! Hasar avcıları...” manşetiyle trafik kazası geçiren vatandaşların peşine düşen hukuk ve hasar danışmanlık ağını gündeme getirmişti.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek
Başlık ResmiAdalet Bakanı Sayın Akın Gürlek

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in verdiği bilgilere göre 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekâletname alındığı belirlendi. Bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 825 kişi hakkında işlem başlatılırken, dört şehirde 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete yönelik eş zamanlı arama ve gözaltı gerçekleştirildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Fiyat vurgununa ağır yaptırım çağrısı! Yanlarına kâr kalmasın
EKONOMİ

Fiyat vurgununa ağır yaptırım çağrısı! Yanlarına kâr kalmasın

“HEPSİ HESAP VERECEK”

Adalet Bakanı Gürlek, MASAK ve SEDDK incelemelerinde bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı para transferleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Gürlek, trafik kazalarını ve vatandaşların kişisel verilerini haksız kazanç için kullananların yanı sıra, mesleki veya kamusal yetkisini bu amaçla kullananların da yargı önünde hesap vereceğini belirtti. Vatandaşların kişisel verilerinin, haklarının ve adalete duydukları güvenin korunması için mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
Müge Anlı'da aranıyordu, acı sonu ortaya çıktı
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
920 liralık yola 920 bin TL göndermiş
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
Altının yeni rolü belli oldu
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
Video sosyal medyada büyük ilgi gördü
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
"Çocukların güvenliğini sağlama sorumluluğu hepimizindir"
BM’YE TARİHÎ ÇAĞRI
BM’YE TARİHÎ ÇAĞRI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veto imtiyazı kaldırılmalı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
23 Eylül yarın okullar tatil mi? Manisa okul saldırısı sonrası gündemde!
23 Eylül yarın okullar tatil mi?
Kaydet
İzmir'de kaçak avlanan 3 ton orkinos ele geçirildi
İzmir'de kaçak avlanan 3 ton orkinos ele geçirildi
Kaydet
'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti! Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü
Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.