İlk defa gazetemiz duyurmuştu: Hasar vurgunu

253 bin kazazedenin vekâletini alarak 15,6 milyar liralık haksız kazanç elde eden 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Dört ilde 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete baskın yapıldı.

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Trafik kazalarını fırsata çevirerek vatandaşların kişisel verileri üzerinden haksız kazanç sağladığı iddia edilen yapılara yönelik düğmeye basıldı.

Gazetemiz, daha önce “Avukatlar sanayileri mesken tuttu! Hasar avcıları...” manşetiyle trafik kazası geçiren vatandaşların peşine düşen hukuk ve hasar danışmanlık ağını gündeme getirmişti.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in verdiği bilgilere göre 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekâletname alındığı belirlendi. Bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 825 kişi hakkında işlem başlatılırken, dört şehirde 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete yönelik eş zamanlı arama ve gözaltı gerçekleştirildi.

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“HEPSİ HESAP VERECEK”

Adalet Bakanı Gürlek, MASAK ve SEDDK incelemelerinde bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı para transferleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Gürlek, trafik kazalarını ve vatandaşların kişisel verilerini haksız kazanç için kullananların yanı sıra, mesleki veya kamusal yetkisini bu amaçla kullananların da yargı önünde hesap vereceğini belirtti. Vatandaşların kişisel verilerinin, haklarının ve adalete duydukları güvenin korunması için mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.

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