Avukatlar sanayileri mesken tuttu! Hasar avcıları...

Avukatlık büroları ya da hasar danışmanlık şirketleri kazalı dosyaların peşine düştü. Sanayideki bazı ustalar ile ücret karşılığında anlaşan bu ‘hasar avcıları’ kazazedenin iletişim bilgileri ve dosyasına ulaşarak “aracınızdaki değer kaybı için dava açalım’ gibi tekliflerle kazazedeler üzerinden para kazanıyor.

KAAN ZENGİNLİ - Türkiye’de her gün yüzlerce trafik kazası meydana geliyor. Kazazedeler, araçlarını tamir ettirmek için yetkili servis ya da sanayilere başvuruyor. Ancak tamir süreci sona erdiğinde yeni bir mücadele başlıyor. Bu kez araç sahiplerinin karşısına “hasar avcıları” çıkıyor. Kazayı öğrenen avukatlık büroları ve hasar danışmanlık şirketleri, kazazedelere hızla ulaşıyor. “Değer kaybınızı alalım” vaadiyle vekâlet talep eden bu şirketler, çoğu zaman davaları kazansa da, kazazedeye ödenecek tazminatın büyük kısmını kendi hizmet bedelleri olarak kesiyor.

Kimi zaman ise dava sonunda araç sahibi, hiç ödeme alamadan süreci kapatıyor. Açılan davalar sadece değer kaybı ile sınırlı kalmıyor. Aracın serviste kaldığı süre boyunca mağdur kişiye kiralık araç temini, kişinin işine gittiği süre boyunca kullandığı taksi ücreti ya da yaralanmalı kazalarda çeşitli tazminat davaları da açılabiliyor. Ancak kazanılan davalar sonrası alınmaya hak kazanılan tazminatlar kazazedeye verilmiyor. Ya da çok yüksek ‘avukatlık hizmet bedelleri’ adı altında hiç ediliyor.

İlgili Haber Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Hükümet yeni zam teklifini sundu

TAZMİNAT AVUKATA GİTTİ

Peki süreç nasıl işliyor? Kaza sonrası araç servise çekiliyor, onarılıyor ve teslim ediliyor. Bu sırada danışmanlık firmalarının telefonları başlıyor. Aynı gün içerisinde birden fazla firmadan aranan vatandaşlara “Aracınızın değeri düştü, dava açabiliriz” teklifi sunuluyor. Süreç cazip görünse de, imzalanan vekâletnameyle birlikte kontrol avukatlık bürosunun eline geçiyor. İstanbul Avcılar-Küçükçekmece yolunda geçen ay yaşanan bir kaza yaşanan sürece en somut örnek olarak karşımıza çıkıyor.

Kazayı yapan Murat Cengizoğlu gazetemize yaptığı açıklamada “Tutanaklar tutulduktan sonra aracı anlaşmalı servise çektirdim. Aradan 2 gün geçtikten sonra bir avukatlık bürosundan arandım. Bana servisten aradığını ve anlaşmalı avukatlık bürosu olduğunu söyledi. Araçta ‘değer kaybı’ oluşacağını ve vekâlet vermem durumunda bu ücreti tahsil edebileceklerini söylediler. Teklif cazip olduğu için vekalet verdim. 5 ay UYAP’a girip dava dosyama baktım. 36 bin liralık dava kazanılmış ve ücret danışmanlık şirketi tarafından tahsil edilmişti. Avukatı aradığımda ise bu ücretin ‘hizmet bedeli’ altında şirkete geçtiğini söyledi. Kısacası benim üzerimden para kazandılar” dedi.

WHATSAPP GRUPLARI KURULDU

Sanayi kaynaklarına göre, bazı ustalar kaza yapan araç sahiplerinin iletişim bilgilerini bu firmalara veriyor. Hatta kimi yerlerde, stajyer avukatların çanta ile sanayi dükkânlarını dolaşarak telefon numarası topladığı ifade ediliyor. Bazı ustalar ile avukatlık şirketleri arasında WhatsApp grupları kurulduğu, gelen hasarlı araç dosyalarının ve kazazedenin telefon numaralarının bu gruplarda paylaşıldığı ifade ediliyor. Bazı ustaların bu bilgileri vermek karşılığında ücret aldığı da iddialar arasında…

Bu davalar yalnızca değer kaybıyla sınırlı değil. Aracın tamir süresince kullanılamaması nedeniyle yaşanan gelir kayıpları, kiralanan araçların bedelleri ve hatta kazada yaşanan bedensel zararlar da bu şirketler aracılığıyla dava konusu ediliyor. Bazı danışmanlık şirketleri, anlaşmalı oldukları araç kiralama firmaları aracılığıyla fahiş kira bedelleri gösteriyor. Taksicilik, kuryelik gibi meslek sahipleri için “iş gücü kaybı” adı altında ayrı tazminat talepleri oluşturuluyor. Kimi zaman da yolcuların yaralanması durumunda “bedensel zarar” davası açılarak tazminat miktarları artırılıyor. Uzmanlar, araç sahiplerinin danışmanlık şirketleriyle çalışırken sözleşmeleri dikkatle okuması gerektiğini vurguluyor. Hukuki olarak dava kazanılsa dahi, sözleşme detayları tazminatın ne kadarının vatandaşa kalacağını belirliyor.