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MHP'li belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti! Aracı takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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MHP&#039;li belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti! Aracı takla attı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, Nevşehir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü Yenifakılı yolunda meydana gelen kazada ilk bilgilere göre Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan'ın içerisinde bulunduğu 66 DN 100 resmi plakalı araç, kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

MHP'li belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti! Aracı takla attı - 1. Resim

ARACI TAKLA ATTI

Araç takla atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Musa Sarıaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

MHP'li belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti! Aracı takla attı - 2. Resim

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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