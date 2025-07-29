Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Hükümet yeni zam teklifini sundu

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı devam ediyor. Hükümet temsilcisi TÜHİS yeni teklifini açıkladı. Buna göre, kamu işçisine ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif edildi.

600 bin kamu işçisinin zam görüşmelerinde son viraja girildi. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in, ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler kapsamında hükümet 3 kez teklif sunarken, işçi tarafı ise tekliften memnun olmamıştı. Hükümet temsilcisi TÜHİS, bugün yeni teklifini sundu.

HÜKÜMETTEN YENİ TEKLİF

Kamu işçisinin sözleşme görüşmelerinde TÜHİS, ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etti.

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ

Görüşmelerde işveren tarafı olan TÜHİS, ilk teklifini 13 Haziran’da birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, birinci yılın ikinci altı ayı için yüzde 8; ikinci yılın birinci altı ayı için yüzde 7, ikinci yılın ikinci ikinci altı ayı için ise yüzde 5 zam teklifinde bulunmuştu.

HÜKÜMETİN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TEKLİFİ

İkinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 oldu. 2026 yılı için teklif değişmezken; ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 oldu.

Hükümet üçüncü teklifinde ise 2025'in ilk 6 ayı için teklifini yüzde 24 zam teklif edilmişti.

KAMU İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması istendi.

İki konfederasyon, 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu.

Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi.