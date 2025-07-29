Fransa'da raflardan toplatıldı! Türk markası olduğu iddia edilmişti, gerçek bambaşka çıktı

Türkiye'den Fransa'ya ihraç edilen "KAVAK" marka zeytin yağında yasal sınırın 6 katı kanserojen madde bulunduğu ve ürünün toplatıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, olayın aslının bambaşka olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Türkiye'ye ait "KAVAK" markalı 1 litrelik zeytin yağı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Fransa'ya ihraç edilen ürünün yüksek miktarda kanserojen madde içerdiği ve bu nedenle Fransa'da raflardan toplatıldığı öne sürülmüştü. Türk medyasında yer alan haberlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

ÜRÜN İTALYA'YA AİT

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada söz konusu iddia yalanlandı. Söz konusu ürünün Türkiye menşeli olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığı belirtilen açıklamada, ürünün İtalya'ya ait olduğu belirtildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, “Türkiye'den Fransa'ya ihraç edilen KAVAK markalı zeytinyağında yasal sınırın 6 katı kanserojen madde bulunduğu ve ürünün raflardan toplatıldığı” yönünde kamuoyunu yanıltıcı nitelikte haberler yer almıştır.

"801 İLE BAŞLAYAN BARKODLAR İTALYA'YA AİT"

Bakanlığımızca konu ivedilikle ve detaylı biçimde incelenmiş olup, aşağıdaki hususlar önemle kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır:

Fransa yetkili makamları veya Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden Türkiye’ye herhangi bir resmi bildirim yapılmamıştır.

Geri çağırma duyurusunda ürünün Türkiye menşeli olduğuna dair hiçbir ifade veya belge yer almamaktadır.

Ürünün GTIN (barkod) numarası 8011845300554 olup, 801 ile başlayan barkodlar İtalya’ya aittir. Türkiye menşeli ürünler 869 ile başlamaktadır.

Bakanlığımız kayıtları incelendiğinde, KAVAK markalı zeytin pirinası yağına herhangi bir ihracat sağlık sertifikası düzenlenmediği tespit edilmiştir.

"DENETİMLERİMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Ayrıca, hem Avrupa Birliği hem de Türkiye mevzuatında polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) limiti 10 mg/kg olarak belirlenmiştir.

Ülkemizde üretilen zeytinyağı ve bitkisel yağlarda yapılan resmi kontrollerde, bu limitin üzerinde hiçbir bulguya rastlanmamıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.