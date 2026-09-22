Hakemlere TFF kalkanı: Cezalar ağırlaştırılacak!

"Bu hakemlerle lig bitmez" söylemleri talimat değişikliğiyle susturulacak. Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi “Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar”ın altına ek bir fıkra eklenerek hakemler koruma altına alınacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kulüp başkanları ve yöneticilerinin beyanlarını Disiplin Talimatı’nın 38. maddesinde yer alan “Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” kapsamında değerlendiren TFF, bu maddeye hakemleri doğrudan konu alan ek bir fıkra hazırlamayı hedefliyor. Düzenleme arayışının arkasında, PFDK ve Tahkim’in verdiği kararlar bulunuyor. Bu sezon F.Bahçe yöneticisi Mahmut Uslu’nun açıklamalarını Tahkim bozmuş; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a açıklamalarını ise PFDK ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek ceza tayinine yer olmadığına hükmetmişti.

Trabzonspor - Galatasaray

CEZALAR AĞIRLAŞTIRILACAK

Bu kararların ardından TFF, Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesine hakemlerin itibarını korumayı amaçlayan yeni bir fıkra eklenmesini gündemine aldı. Böylece hakemlerle ilgili beyanların daha açık bir hüküm üzerinden yaptırıma bağlanması ve cezaların ağırlaştırılması amaçlanıyor. Federasyonun hukuk müşavirliğinin bu hafta bir araya gelerek düzenlemenin kapsamını ve uygulanabilecek yaptırımları değerlendirmesi bekleniyor. TFF yönetimi, “Bu hakemlerle lig bitmez” türündeki çıkışların ve hakemlerin bilinçli ya da kasıtlı karar verdiğini öne süren suçlamaların önüne geçmek istiyor.

Amedspor - Beşiktaş

TFF TEPKİLİ: KULÜPLER İYİ NİYETLİ DEĞİL!

TFF, hakem tartışmalarının sürekli manşetlere taşınmasından son derece rahatsız. Federasyon yönetimi, hakemlerle ilgili eğitim ve bilgilendirme adımlarıyla şeffaflığın artırıldığı görüşünde. Bu adımlara rağmen hakemlere yönelik suçlayıcı açıklamaların sürmesini iyi niyetli bulmayan TFF yöneticileri, “Eğitimci ise dünyanın en iyi eğitimcisi Anthony Taylor’ı getirdik. Taylor bütün kulüplerin iletişim bilgilerini aldı. 48 saat içinde hakem kararının doğru veya yanlış olduğunu değerlendirecek, bizzat kulüplere e-posta olarak iletecek. Dileyen kulüpler bu değerlendirmeleri paylaşabilecek. Biz bu adımları atarken, hâlâ hakemlere yönelik suçlayıcı açıklamaların sürmesi iyi niyetli değil” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TAHİR KUM Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TAHİR KUM

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala