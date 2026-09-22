Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda bugün 16'ncı kez dünya liderlerine hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasında Gazze, Filistin'in devlet olarak tanınması ve İsrail'e yönelik uluslararası adımların öne çıkması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda bugün dünya liderlerine hitap edecek.

TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki'nin TGRT Haber canlı yayınında aktardığı bilgilere göre; Genel Kurul Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. İlk konuşmayı Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva yapacak, ardından ise ev sahibi Trump konuşacak.

ERDOĞAN DÖRDÜNCÜ SIRADA

Üçüncü sırada konuşacak isim ise Ürdün Kralı II. Abdullah olacak. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşacak. Erdoğan'ın konuşmasının saat 18.00 civarında olması bekleniyor.

Erdoğan, başbakanlık döneminde 2005 yılında katıldığı BM 60. Genel Kurulu'nun ardından bugüne kadar çok sayıda Genel Kurul toplantısında Türkiye'yi temsil etti. Bugünkü konuşmasıyla BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap etmiş olacak.

Tarihi BM konuşması için geri sayım! Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslenecek

GÖZLER BUGÜNKÜ KONUŞMADA

BM 81. Genel Kurulu, "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla başladı.

Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında ana gündem maddelerinin ise Gazze'deki durum, Filistin'in devlet olarak tanınması ve İsrail'e yönelik uluslararası alanda atılabilecek adımlar olması bekleniyor.

Erdoğan'ın ayrıca zirve kapsamında çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde konuşma yapması bekleniyor.

GEÇMİŞ KONUŞMALARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Erdoğan, BM kürsüsündeki konuşmalarında yıllar içerisinde terörle mücadele, BM'nin yapısının reforme edilmesi, Suriye, Filistin, düzensiz göç, iklim değişikliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi başlıkları gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014 yılında yaptığı konuşmada BM'nin yapısına ilişkin eleştirilerini "Dünya beşten büyüktür" ifadesiyle dile getirdi. Sonraki yıllarda da BM Güvenlik Konseyi'nin yapısına yönelik reform çağrılarını sürdürdü.

Tarihi BM konuşması için geri sayım! Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslenecek

Filistin meselesi ise Erdoğan'ın son yıllardaki BM konuşmalarında öne çıkan başlıklardan biri oldu. 2023'te KKTC'nin tanınması çağrısında bulunan Erdoğan, 2024'teki konuşmasında ise Filistin devletinin tanınması gerektiğini vurguladı.

2025'teki BM 80. Genel Kurulu konuşmasının önemli bölümünü de Filistin ve Gazze'ye ayıran Erdoğan, Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı ve KKTC konularına ilişkin mesajlar verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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