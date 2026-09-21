Sergen Yalçın, "başkanı kandırdılar" dedi ve ünlü teknik adamı hedef aldı: "Sezon sonunu göremez"

Sergen Yalçın, Süper Lig'in altıncı haftasında oynanan karşılaşmaların yanı sıra Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in LaLiga'daki durumunu değerlendirdi. Yalçın, Mourinho'nun eflatun beyazlılardaki geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanırken Galatasaray-Trabzonspor, Amedspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Eyüpspor maçları hakkında da yorumlarda bulundu.

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Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında oynanan maçları ve Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in İspanya LaLiga'daki durumunu yorumladı.

"SEZON SONUNU GÖREMEZ"

Jose Mourinho'nun sezon sonuna kadar Real Madrid'in başında kalamayacağını söyleyen Yalçın, "Söyledim geçen hafta da... Mourinho gider yani, kalmaz. Sezon sonunu göremez, iddia ediyorum. Kalamaz sezon sonuna bence. Çünkü Barcelona çok yürüyerek şampiyon olur İspanya Ligi'nde. Yani o işte bir Portekiz çetesi çalışıyor ya kesin. Portekiz çetesi çalışıyor kesin. Real Madrid'in başkanını da kandırdılar. Yıllardır adamın hiçbir başarısı yok hiçbir yerde." şeklinde konuştu.

Jose Mourinho

"GALATASARAY ADINA AĞIR BİR SKOR OLDU"

Bordo mavililerin Galatasaray galibiyetiyle ligi dengelediğini belirten Sergen Yalçın, "Trabzonspor deplasmanında 3 puan kaybetmen veya Trabzonspor'un oraya giden bir takımı yenmesi sürpriz değil. Ama skor fantastik. 2-1, 3-1 ne bileyim 1-0 gibi skorlar tahmin edilebilir ama 4-0... Tabii Galatasaray tarafına da ağır bir skor oldu. Ama Trabzon'u tebrik etmek lazım. Şimdi Galatasaray tarafı çok konuşulacak gibi duruyor. Ama ne konuşulacak? Oyun ve skordan bağımsız konuşmak lazım, transferi konuşmak lazım. Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Bence hak ederek çok da iyi oynayarak hem oyunu hem skoru kazandı Trabzonspor. Bence taktik anlayışları çok iyiydi. Galatasaray'ı iyi etüt etmişler, izlemişler ki olumsuz hava onlarda dedim. Geçen hafta da söyledim sana Trabzonspor, bu olumsuz havaya mutlaka bir tepki verecektir. Yüzde 100 havlu atardı kaybetseydi. Ama şimdi ligi dengeledi. Şu anda ligi dengeledi. Trabzonspor'da 3 tane oyuncu var çok iyi oynayan. Biri Fabinho, biri Salah, biri de Saviolo." yorumunda bulundu.

Galatasaray - Trabzonspor

"AMATÖR TAKIMLAR ÖYLE GOL YEMEZ"

Sarı kırmızılı takımın yediği gollere dikkat çeken Yalçın, "Galatasaray'ın yediği ilk gol, bak ilk gol... Vallahi amatör takımlar öyle gol yemez. O kadar önde yakalanmazsın. Çok zor bir şey değil ki bu! Bak maçın ilk golünü kaçıncı dakikada attı Trabzon? Maçın özeti o. Yani amatör takım öyle bir pozisyonda yakalanmaz. Ya taçtan yediğin gol de... Şimdi taç atmaya gittiğin zaman uzun taç atacaksın stoperleri gönderiyorsun. Tamam da arkayı da sağlama alman gerekiyor. Arkada iki tane en kötü çizginin önünde iki tane adam bekletmen gerekiyor, mecbur." ifadelerini kullandı.

"ORKUN VE OLAITAN'DA MARSİLYA MAÇININ YORGUNLUĞU VARDI"

Amedspor'un zorlu bir deplasman olduğunu ve Beşiktaşlı oyuncularda Marsilya maçının yorgunluğunun olabileceğini söyleyen Yalçın, "Gift Orban çok iyi oynadı bence. 3-1'den sonra 2 tane, 3 tane yüzde 100 karşı karşıya pozisyonlar var. Beşiktaş öne çıkınca arka taraf o kadar açıldı ki Amed'in gerçekten güçlü oyuncuları var, iyi oyuncuları var ve yani oyunu oyunu oturtmuşlar, geçiş oyunu oynuyorlar, hızlı hücum yapmaya çalışıyorlar. Beşiktaş bir de öne çıkınca, biraz daha öne çıkınca mesela kenarda Poku geri gelmiyor, İlhan çok geri gelmiyor. Merkezde Salih çok yalnız kaldı. Orkun'la Olaitan'da herhalde Marsilya maçının yorgunluğu vardı. Savunma anlamında destek veremediler. Neredeyse Amed her hücum yaptığında pozisyona girmeye başladı bir ara. O vuruşlarda kurtaramayabilirsin, kolay değil o kadar. Kaleci hatalı gol tabii ki yiyecek. Yiyebilir yani, kaleci hatalı. Üçüncü golde mesela Salih çok kendine güveniyor, çok fazla kendine güveniyor. Bu iyi bir şey değil. İşte Salih'e hatayı yaptırdın. Sonuçta şimdi hatayı Salih mi yaptı? Salih yaptı. Ama sen yaptırdın. Atma, niye atıyorsun?" değerlendirmesini yaptı.

Amedspor - Beşiktaş

"FENERBAHÇE'NİN KADROSU GENİŞ DEĞİL"

Sarı lacivertlilerin kadrosunun geniş olmadığını kaydeden Sergen Yalçın, "Ben Fenerbahçe'nin kadrosunun geniş olduğuna katılmıyorum. Ben sana söyleyeyim. Şimdi hep anlatıyorum ya, Fenerbahçe-Eyüp maçını mesela çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu yanı konuşulabilir: Fenerbahçe'ye iyi bir moral oldu, İsmail Hoca'ya iyi bir moral oldu. Moral açısından çok önemliydi. Ama Fenerbahçe'nin Eyüp'ü yenmesi... Öyle oynamış böyle oynamış, o 4 gol atmış, o 3 gol atmış, ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Eyüp, Fenerbahçe'ye rakip olamaz. Kadro olarak da olamaz yani. Bu sene büyük takımlarla küçük takımlar biraz ayrılıyor gibi. Deplasmanda büyük takımlardan bu tarz takımların puan alması mümkün değil." diye konuştu.

Fenerbahçe - Eyüpspor

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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