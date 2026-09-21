Maltepe'de akran zorbalığı iddiası: Emniyetten açıklama geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Maltepe’de bir lise öğrencisinin 3 öğrenci tarafından darbedildiği görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı. Emniyet, olayla ilgili 3 kişinin yakalandığını ve adli kontrol hükümlerinin uygulandığını bildirdi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Maltepe’de bir lise öğrencisinin 3 öğrenci tarafından darbedildiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine açıklama yaptı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında “Maltepe’de 9. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, bir grup kız öğrenci tarafından darbedildi” başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, olayın 13 Eylül 2025 tarihinde Maltepe’de bulunan bir lisede meydana geldiği bildirildi. Aynı okulda eğitim gören yaşı küçük 3 kişinin, yaşı küçük bir öğrenciyi darbettiği ve olayın kamera ile kayıt altına alındığının belirlendiği aktarıldı.

3 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından 14 Eylül 2025 tarihinde adli makamlara sevk edildikleri ve haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı kaydedildi.

“OLAY 3 GÜN BOYUNCA SÜRDÜ”

Akran zorbalığına uğrayan öğrencinin annesi Birsel Seyrek ise gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı A.Ö.’nün başka sınıftaki kız öğrenciler tarafından darbedildiğini söyledi.

Seyrek, olay sırasında görüntülerin çekildiğini ve bu görüntülerin ilgili kişilerin sosyal medya sayfalarında paylaşıldığını belirterek olayın 3 gün boyunca sürdüğünü ifade etti.

Olaydan görüntüler aracılığıyla haberdar olduğunu söyleyen Seyrek, kız öğrencilerden biriyle iletişime geçmeye çalıştığını ancak karşı tarafın kendisine küfür ve hakaret ettiğini öne sürdü.

Seyrek, “Bu olayı öğrendiğimde kızlardan biriyle iletişime geçtim ama başarılı olmadı karşımdaki kişi küfür, hakaret edince. Beni dinlemeyip suratıma telefonu kapattı. Ben de aynı şekilde sesli mesaj attım ona. Ondan sonra süreç başladı” dedi.

"BİLMEDİĞİM BİR DAVANIN İÇERİSİNDEYİM"

Kızıyla ilgili olayın ardından kendisi hakkında da hukuki süreç başlatıldığını belirten Seyrek, bu sürecin nasıl başladığını bilmediğini söyledi.

Seyrek, “Bizim davamız görülmeden onlar nasıl şikayetçi oldular, nasıl davaları açıldı hiç bilmiyorum. Sonrasında bilmediğim bir davanın içerisindeyim” ifadelerini kullandı.

Hakkında 45 bin liralık icra işlemi başlatıldığını öne süren Seyrek, bu miktarın ödenmemesi nedeniyle dosya masraflarıyla birlikte borcun 65 bin lirayı geçtiğini söyledi.

Banka hesaplarına bloke konulduğunu da ifade eden Seyrek, hakkında başka bir yaptırım sürecinin daha bulunduğunu ancak bunun içeriğini henüz bilmediğini belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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