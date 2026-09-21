Kadir İnanır’ın mirasında ortalık karıştı! Levent İnanır hakkındaki iddialara cevap verdi

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın vasiyeti üzerinden başlayan tartışma giderek büyüyor. İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’ın daha önce yaptığı açıklamaların ardından eski eşi Neslihan Acar, şiddet iddiası ve miras tartışmasıyla ilgili sert ifadeler kullandı. Acar, kendisi ve kızı Öykü Arıca adına mirası kabul etmeyeceklerini belirtirken, Levent İnanır hakkında çeşitli iddialar ortaya attı. İnanır ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki iddialara cevap verdi.

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26 Haziran'da hayatını kaybeden ünlü oyuncu Kadir İnanır’ın mirası etrafında başlayan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Neslihan Acar’ın “Bu mirası utançla reddediyoruz” sözlerinin ardından Acar'ın eski eşi Levent İnanır sessizliğini bozdu. Hakkındaki şiddet iddiasını kesin bir dille reddeden İnanır, dayısının soyadını neden kullandığını ve Kadir İnanır’ın sağlık sürecine ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları da anlattı. İnanır, hukuki haklarının saklı olduğunu belirtti.

Kadir İnanır

"ŞİDDET UYGULADI" İDDİASINI YALANLADI

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınlayan Levent İnanır, “Öncelikle, eski eşime yönelik şiddet uyguladığım yönündeki iddiayı kesinlikle kabul etmiyorum. Söz konusu şiddeti ben uygulamadım” ifadelerini kullandı.

Şiddeti gerçekleştirdiğini öne sürdüğü kişinin kimliğini açıklamayacağını belirten İnanır, “Uygulayan kişiyi ne yazık ki burada sizlere açıklamak beni de yaralar ve üzer, bu yüzden o hiç istenmeyecek şiddeti uygulayan kişiyi burada açıklamayacağım” dedi.

İnanır, Neslihan Acar’ın ileride yaşananlarla ilgili kendi iradesiyle konuşmak istemesi hâlinde bunun kendi kararı olduğunu da ifade etti.

Öncelikle, eski eşime yönelik şiddet uyguladığım yönündeki iddiayı kesinlikle kabul etmiyorum. Söz konusu şiddeti ben uygulamadım. Uygulayan kişiyi ne yazık ki burada sizlere açıklamak beni de yaralar ve üzer, bu yüzden o hiç istenmeyecek şiddeti uygulayan kişiyi burada açıklamayacağım. Ama şunu tekrarlamak isterim o şiddeti kesinlikle ben uygulamadım. Neslihan Hanım, ileride yaşananlarla ilgili kendi iradesiyle açıklama yapmak isterse, bu tamamen kendisinin vereceği bir karardır.

Levent İnanır - Kadir İnanır

“İNANIR SOYADINI HAYATIMIN SONUNA KADAR TAŞIYACAĞIM”

Tartışmanın bir diğer başlığı olan “Levent İnanır neden İnanır soyadını kullanıyor?” sorusuna da cevap veren İnanır, Kadir İnanır ile olan bağının çocukluk yıllarına dayandığını anlattı.

Levent İnanır, Kadir İnanır’ın kendisini 11 yaşındayken yanına aldığını belirterek, 23 yaşına kadar aynı evde yaşadıklarını söyledi.

Kadir İnanır’ın mirasında ortalık karıştı! Levent İnanır hakkındaki iddialara cevap verdi

Kadir İnanır’ın kendisini yetiştirdiğini ve okuttuğunu ifade eden Levent İnanır, şöyle devam etti:

“Bana hayata dair bildiğim pek çok şeyi o öğretti. İnanır soyadını kullanmamı da kendisi istedi. Bu soyadını yıllardır gururla taşıyorum ve hayatımın sonuna kadar da taşımaya devam edeceğim.”

Kadir İnanır - Neslihan Acar - Levent İnanır

KADİR İNANIR’IN SAĞLIK SÜRECİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Levent İnanır, daha önce Kadir İnanır’ın vasiyeti ve sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarda kullandığı ifadelerin de yanlış anlaşıldığını savundu.

Kadir İnanır için “bilinçsiz” ifadesini kullanmadığını belirten Levent İnanır, anlatmak istediğinin usta oyuncunun geçirdiği ağır hastalık sürecinin zaman zaman bilincini etkilemesi olduğunu söyledi.

İnanır, Kadir İnanır’ın beynine üç kez pıhtı attığını ve ağır ilaçlar kullandığı dönemde aile olarak zor günler geçirdiklerini belirtti.

“TAKIM ELBİSESİNİ İSTEYİP GALAYA GİTMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ”

Levent İnanır, Kadir İnanır’ın sağlık durumunun ne kadar ağır olduğunu anlatmak için yaşadıkları bir olayı da paylaştı.

İnanır, “Bir gece hemşirelerden takım elbisesini isteyerek galaya gitmesi gerektiğini söylediği üzücü bir olay yaşadık” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerle Kadir İnanır’ın geçirdiği ağır sağlık sürecine dikkat çeken Levent İnanır, dayısının kendisi için yalnızca bir akraba olmadığını vurguladı.

“Kadir İnanır benim için yalnızca dayım değil, beni büyüten, yetiştiren ve hayatımda çok özel bir yere sahip olan kişidir” dedi.

Bir diğer konu ise dayım Kadir İnanır'ın sağlık süreciyle ilgili sözlerimdir. Kendisine "bilinçsiz" demek ne benim ne de bir başkasının haddine değildir. Söylemek istediğim, geçirdiği son derece ağır hastane sürecinin zaman zaman bilincini etkilediğiydi. Beynine üç kez pıhtı attığı ve çok ağır ilaçlar kullandığı bir dönemde hepimiz çok zor ve üzücü günler yaşadık. Yaşadığımız bu sürecin ne kadar ağır olduğunu anlatabilmek için, bir gece hemşirelerden takım elbisesini isteyerek galaya gitmesi gerektiğini söylediği üzücü bir olay yaşadık mesela... Kadir İnanır benim için yalnızca dayım değil, beni büyüten, yetiştiren ve hayatımda çok özel bir yere sahip olan kişidir.

“TÜM HUKUKİ HAKLARIM SAKLI”

Levent İnanır ise son açıklamasında tartışmanın artık hukuki bir sürece taşındığını belirtti.

İnanır, “Önümüzde hukuki bir süreç bulunmaktadır. Bu sürecin herkes açısından hakkaniyetli, sağduyulu ve adil şekilde ilerlemesini diliyorum” dedi.

Hakkında geçmişte yapılan veya gelecekte yapılabilecek açıklamalara ilişkin tüm hukuki haklarının saklı olduğunu belirten İnanır, açıklamasını kamuoyuna saygılarını ileterek tamamladı.

VASİYET DAVASI 17 ARALIK’A ERTELENMİŞTİ

Kadir İnanır’ın 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenilmişti. Noter huzurunda hazırlanan vasiyetlerin içeriği kamuoyuna açıklanmazken, vasiyetin okunacağı duruşma aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık’a ertelenmişti.

Vasiyet tartışması devam ederken Neslihan Acar, Levent İnanır’ın açıklamalarına tepki göstermiş ve kendisi ile kızının miras konusunda maddi bir beklentisinin olmadığını söylemişti. Acar, “Bu mirası utançla reddediyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Acar ayrıca 14 yıl önce yaşandığını öne sürdüğü bir şiddet olayını gündeme getirmiş ve hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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