Türk sineması oyuncusu Kadir İnanır’ın vasiyetlerinin okunacağı dava, aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık’a ertelendi. İnanır’ın mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı iddiası gündemdeki yerini korurken, yeğeni Levent İnanır’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İnanır, son röportajında “Dayım bir kol saati, bir kravat bile bırakmamış. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural’a devretmiş. Hukuki yollara başvuracağız” dedi.

Ünlü oyuncu Kadir İnanır, 26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır’ın 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyetname hazırladığı öğrenildi.

Noter huzurunda hazırlanan vasiyetnamelerin içeriği ise gizli tutuldu. Üç vasiyetnamenin dün sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi’nde açılması bekleniyordu. Ancak vasiyetin okunacağı dava, aile fertlerinden bazılarına gerekli tebligatların ulaştırılamaması nedeniyle 17 Aralık saat 09.30’a ertelendi.

Kadir İnanır’ın vasiyetinde şaşırtan detay! Yeğeni “Bir kravat bile bırakmamış” deyip isyan etti

“İRADE SORUNU VARDI”

Kadir İnanır’ın ağabeyi, yeğenleri ve Levent İnanır, vasiyetnamenin açılması için Beykoz Adliyesi’nde hazır bulundu. Burada açıklama yapan avukat Hikmet Altun Kalem, “28 mirasçı var” ifadelerini kullandı.

İnanır’ın yeğeni Levent İnanır ise bazı aile fertlerinin adres değişikliği nedeniyle, bazılarının da tatilde olması nedeniyle duruşmaya katılamadığını söyledi.

İnanır, “Adres değişikliği ve tatilde olanlar var. Bize katılmama sebebi değil bu durum. Herkes onun yeğeni, tamamlanacaktır. 17 Aralık’ta katılım sağlanacak. Bulunmayanı da bulacağız. Dayımıza son görevimiz olacak. Vekalet vermeleri gerekir. Bazılarına tebligat ulaşmamış çünkü... Türkiye’nin hukuku, Allah’ın adaleti var” dedi.

Vasiyetnamelerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Levent İnanır, sürecin 2018 yılından bu yana devam ettiğini belirterek, dayısının sağlık durumu nedeniyle irade sorunları yaşadığını öne sürdü. İnanır, “2018’den beri bu süreç devam ediyor. Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu. İlaçlar kullanıyordu” diye konuştu.

Kadir İnanır’ın vasiyetinde şaşırtan detay! Yeğeni “Bir kravat bile bırakmamış” deyip isyan etti

“KAFA KARIŞTIRAN BİR DURUM VAR”

Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır’da zaman zaman bilinç kaybı yaşanıp yaşanmadığının sorulması üzerine, “Zaman zaman o da oluyordu. Yoğun bakım ve entübe dönemleri oldu. 6 yılda 3 kere pıhtı attı” cevabını verdi.

İnanır, Kadir İnanır’ın vasiyetini üç kez değiştirmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. 2015 yılında hazırlanan vasiyetin 2022 yılında değiştirildiğini, aynı yıl içerisinde bir kez daha düzenlendiğini belirten Levent İnanır, bunun kendileri açısından soru işareti oluşturduğunu söyledi.

Levent İnanır, “O da soru işareti... 2015’te verdiği vasiyetini, 2022’de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Kafa karıştıran durum var. 68 yaşında yeğeni var. 23 ve 25 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim onların. Onlar dayılarına biat ettiler. Ağabeyimin sigara içtiğini bilmez Kadir dayım. Böyle saygı ve biat kültürü var, bunun bir karşılığı yok mu?” ifadelerini kullandı.

Öte yandan hiç evlenmeyen ve çocuğu bulunmayan Kadir İnanır’ın mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı da iddia edildi.

Kadir İnanır’ın vasiyetinde şaşırtan detay! Yeğeni “Bir kravat bile bırakmamış” deyip isyan etti

“DAYIM BİR KRAVAT BİLE BIRAKMAMIŞ”

Levent İnanır, gazeteci Nurettin Soydan’a yaptığı yeni açıklamada da Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

İnanır, dayısının aile fertlerine herhangi bir kişisel eşya dahi bırakmadığını öne sürerek, “Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural’a devretmiş” dedi.

“HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ”

Aile olarak Kadir İnanır’ın Jülide Kural’a bir şey bırakmasına karşı olmadıklarını belirten Levent İnanır, itirazlarının mirasın tamamına ilişkin olduğunu söyledi.

İnanır, “Elbette Jülide Hanım’a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama aile bağlarını önde tutan Kadir İnanır’ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ