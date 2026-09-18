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Spor

Kartal, Marsilya'ya gol olup yağdı: İşte güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması

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Kartal, Marsilya'ya gol olup yağdı: İşte güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması
Başlık ResmiBeşiktaş, Marsilyaya gol olup yağdı: Güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, Fransız ekibi Olympique Marsilya'ya gol yağdırdı. Tüpraş Stadyumu'nda 4-1 sonuçlanan maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olympique Marsilya'yı 4-1 yendi. Siyah-beyazlı takıma farklı galibiyeti getiren gollerini İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Ernest Poku kaydetti.

Beşiktaşlı futbolcular, Marsilya maçı sonrası büyük sevinç yaşadı.
Başlık ResmiBeşiktaşlı futbolcular, Marsilya maçı sonrası büyük sevinç yaşadı.

Avrupa kupalarına 3 puanla başlayan temsilcimiz, Kupa 2'de Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Hapoel Beer Sheva, Bayer Leverkusen, Union SG ve Omonia ile karşılaşacak.

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UEFA ÜLKE PUANI

Beşiktaş'ın Olympique Marsilya zaferinin ardından UEFA ülke puanında son durum şöyle:

1- İngiltere | 103.352 puan

2- İtalya | 88.303 puan

3- İspanya | 83.243 puan

4- Almanya | 81.545 puan

5- Fransa | 69.153 puan

6- Portekiz | 65.350 puan

7- Belçika | 59.050 puan

8- Hollanda | 52.562 puan

9- TÜRKİYE | 49.875 puan

10- Çekya | 45.125 puan

11- Polonya | 45.125 puan

12- Yunanistan | 45.012 puan

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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