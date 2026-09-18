Kartal, Marsilya'ya gol olup yağdı: İşte güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, Fransız ekibi Olympique Marsilya'ya gol yağdırdı. Tüpraş Stadyumu'nda 4-1 sonuçlanan maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olympique Marsilya'yı 4-1 yendi. Siyah-beyazlı takıma farklı galibiyeti getiren gollerini İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Ernest Poku kaydetti.
Avrupa kupalarına 3 puanla başlayan temsilcimiz, Kupa 2'de Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Hapoel Beer Sheva, Bayer Leverkusen, Union SG ve Omonia ile karşılaşacak.
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UEFA ÜLKE PUANI
Beşiktaş'ın Olympique Marsilya zaferinin ardından UEFA ülke puanında son durum şöyle:
1- İngiltere | 103.352 puan
2- İtalya | 88.303 puan
3- İspanya | 83.243 puan
4- Almanya | 81.545 puan
5- Fransa | 69.153 puan
6- Portekiz | 65.350 puan
7- Belçika | 59.050 puan
8- Hollanda | 52.562 puan
9- TÜRKİYE | 49.875 puan
10- Çekya | 45.125 puan
11- Polonya | 45.125 puan
12- Yunanistan | 45.012 puan