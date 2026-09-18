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Sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturmaları: 4 tutuklama, 246 hesaba erişim engeli

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Sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturmaları: 4 tutuklama, 246 hesaba erişim engeli
Başlık ResmiSermaye piyasalarında manipülasyon soruşturmaları: 4 tutuklama, 246 hesaba erişim engeli "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlem iddialarına yönelik soruşturmaların bilançosunu açıkladı. Gürlek, fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığını ve spekülatif paylaşımlarla ilişkilendirilen 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini bildirdi. Şüphelilerin hesaplarına ve malvarlıklarına da tedbir kararı konuldu.

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Sermaye piyasalarında şüpheli işlemler ve yatırımcıları yanıltmaya yönelik sosyal medya paylaşımlarına ilişkin adli soruşturmalar genişliyor. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen farklı dosyalardaki son durumu paylaşarak manipülasyon iddiaları, spekülatif paylaşımlar ve yatırımcıların birikimlerini hedef alan yapılanmalara karşı işlemlerin sürdüğünü açıkladı. SPK da son dönemde bazı paylardaki işlemler nedeniyle çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Gürlek'in açıklamasına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemleri mercek altına aldı. Soruşturmalar kapsamında SPK'dan inceleme ve soruşturma süreçlerinin yürütülmesine yönelik taleplerde bulunuldu.

SPK'nın incelemeleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi kapsamında bazı fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturmaları: 4 tutuklama, 246 hesaba erişim engeli
Başlık ResmiSermaye piyasalarında manipülasyon soruşturmaları: 4 tutuklama, 246 hesaba erişim engeli

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 51 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Gürlek, fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Şüphelilerin malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi amacıyla ilgili hesaplar ve malvarlığı değerleri üzerine de tedbir konulduğu belirtildi.

17 Eylül akşamında soruşturmanın bir aşamasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tutuklandığı, 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı ve 3 şüphelinin gözaltına alındığı kamuoyuna yansımıştı.

Sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturmaları: 4 tutuklama, 246 hesaba erişim engeli
Başlık ResmiSermaye piyasalarında manipülasyon soruşturmaları: 4 tutuklama, 246 hesaba erişim engeli

246 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen başlattığı ayrı soruşturmada ise sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılarda korku ve paniğe yol açabilecek spekülatif paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantı hakkında erişim engeli kararı verildi. Kararın uygulanması için ilgili kuruma gönderildiği bildirildi.

BAKIRKÖY'DEKİ SORUŞTURMADA 16 TUTUKLAMA

Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşım yaptığı iddia edilen hesap sahipleri hakkında yürüttüğü ayrı soruşturmada da 16 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Eylül'de sosyal medyada sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcı kararlarını etkilemeye yönelik yanıltıcı içerik üreten hesap sahipleri hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturmaları: 4 tutuklama, 246 hesaba erişim engeli
Başlık ResmiSermaye piyasalarında manipülasyon soruşturmaları: 4 tutuklama, 246 hesaba erişim engeli

41 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin yürüttüğü başka bir soruşturma kapsamında 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini de hatırlattı.

Nisan ayında tamamlanan bu soruşturmada 41 kişi hakkında 5 yıldan 34 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edilmişti. Dosyada SPK "ihbar eden" sıfatıyla yer almıştı.

“YATIRIMCILARIN HAKLARI GÖZETİLECEK”

Gürlek, Ponzi benzeri yöntemler ve yanıltıcı yönlendirmelerle vatandaşların birikimlerini hedef aldığı iddia edilen kişi ve yapılara karşı adli işlemlerin sürdürüleceğini belirtti.

Adli süreçlerde piyasanın sağlıklı işleyişi ile dürüst ve iyi niyetli yatırımcıların haklarının korunmasına hassasiyet gösterildiğini ifade eden Gürlek, piyasaları manipüle eden, yatırımcıları yanıltan veya suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya çalışanlara yönelik soruşturmaların devam edeceğini bildirdi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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