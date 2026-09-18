Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Uzun süre sonra görüntülendi! İşte Ali Yerlikaya'nın son hali

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Uzun süre sonra görüntülendi! İşte Ali Yerlikaya'nın son hali
Başlık ResmiUzun süre sonra görüntülendi! İşte Ali Yerlikayanın son hali

İçişleri Bakanlığı görevini devrettikten sonra kameralardan uzak bir hayat süren Ali Yerlikaya, dün akşamki Beşiktaş-Marsilya maçında ortaya çıktı. Yerlikaya'nın imaj değişikliğine gittiği görüldü.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Gözde Nur Bayar
GÖZDE NUR BAYAR

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi, düzenlenen törenle görevi Ali Yerlikaya'dan devralmıştı.

Bakanlık koltuğunu Çiftçi'ye devreden Yerlikaya ise yeni bakana görevinde başarılar dilemiş ve "Artık özgürlüğüme gidiyorum" demişti.

UZUN SÜRE SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Aradan aylar geçerken Yerlikaya'nın imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan karelerde Yerlikaya'nın sakallarını uzattığı görüldü. Eski bakan aylar sonra Beşiktaş-Marsilya maçı için tribündeki yerini aldı.

O kare sosyal medyanın da gündemine geldi.

Uzun süre sonra görüntülendi! İşte Ali Yerlikayanın son hali
Başlık ResmiUzun süre sonra görüntülendi! İşte Ali Yerlikayanın son hali

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

11 Ekim 1968'de Konya'da doğdu. Memleketi Kadınhanı, Meydanlı köyüdür. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı görevine başladı. Felahiye, Erzin, Derebucak, Hilvan ve Sarıkaya kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı hukuk müşavirliği, Sağlık Bakanlığı personel genel müdürlüğü, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Sırasıyla 30 Kasım 2007'de Şırnak, 13 Mayıs 2010'da Ağrı, 3 Ağustos 2012'de Tekirdağ, 19 Şubat 2015'te Gaziantep ve son olarak 27 Ekim 2018 tarihinde İstanbul valiliğine atandı.

Mustafa Çiftçi - Ali Yerlikaya
Başlık ResmiMustafa Çiftçi - Ali Yerlikaya

Yüksek Seçim Kurulunun 2019 Türkiye yerel seçimleri itirazlarını değerlendirmesi sonucu İstanbul seçimlerini iptal etmesi nedeniyle 7 Mayıs 2019'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilerek vekâleten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirildi. 27 Haziran'da görevi, yeniden seçilen Ekrem İmamoğlu'na devretti.

2023 genel seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede içişleri bakanı olarak görevlendirildi. 11 Şubat 2026 tarihinde Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi getirildi.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
"İBRETİÂLEM OLSUN"
TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
Depoları doldurmak için acele etmeyin!
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
131 fonun tasfiye esasları belirlendi!
UEFA SIRALAMASINDA SON DURUM
UEFA SIRALAMASINDA SON DURUM
Beşiktaş gol olup yağdı: Ülke puanı güncellendi
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
İŞTE YERLİKAYA'NIN SON HALİ
İŞTE YERLİKAYA'NIN SON HALİ
Uzun süre sonra maçta görüntülendi
ALTIN, FED STRESİNİ ATLATTI!
ALTIN, FED STRESİNİ ATLATTI!
3 haftalık düşüş serisi bitiyor mu?
F.BAHÇE'DE OCAK OPERASYONU
F.BAHÇE'DE OCAK OPERASYONU
Listenin başında iki yıldız var
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
Fransa'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı!
PSG, OSIMHEN İÇİN PUSUDA
PSG, OSIMHEN İÇİN PUSUDA
Fransız devi doğru zamanı bekliyor
YANLARINA KÂR KALMASIN
YANLARINA KÂR KALMASIN
Fiyat vurgununa ağır yaptırım çağrısı!
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
Bakan Çiftçi TGRT Haber'de duyurdu
UÇAKTAN İNDİ, GÖZALTINA ALINDI
UÇAKTAN İNDİ, GÖZALTINA ALINDI
Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme
BİZZAT
BİZZAT "DEVAM" DEYİP AÇIKLADI
Görevine son verildi ama kalıyor
LİMİT AŞAN YÜKSEK ÖDER!
LİMİT AŞAN YÜKSEK ÖDER!
Doğalgazda kademe uyarısı
KARTAL'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
KARTAL'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
Marsilya'yı gole boğdu, Avrupa’ya 3 puanla başladı
EK YERLEŞTİRME BAŞLADI!
EK YERLEŞTİRME BAŞLADI!
Üniversite kapısı 115 bin kişiye açıldı
39 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
39 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik atamalar!
ITALIANO MEST OLDU
ITALIANO MEST OLDU
"42 bin kişiye sarılmak istiyorum"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Depoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta bu kez indirim geliyor
Depoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta bu kez indirim geliyor
Kaydet
Tam bin 900 yıllık! ‘Gladyatörler Şehri’nde’ 3 çocuk izi bulundu
‘Gladyatörler Şehri’nde’ 3 çocuk izi bulundu
Kaydet
Müge Anlı’nın eşi için yeni karar! Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun görevi belli oldu
Müge Anlı’nın eşi için yeni karar! Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun görev yeri açıklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.