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Spor

Göztepe'de Stanimir Stoilov kararı açıklandı

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Göztepe'de Stanimir Stoilov kararı açıklandı
Başlık ResmiGöztepede Stanimir Stoilov kararı açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Stanimir Stoilov’un sözleşmesinin 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

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Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Göztepe, Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Kararı, Başkan Rasmus Ankersen kulübün sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla açıkladı.

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ANKERSEN’DEN GÜVEN VURGUSU

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, kulüp sosyal medyasından yaptığı yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov'un sözleşmesinde bulunan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanarak kendisiyle olan birlikteliğimizi 2027/28 sezonunun sonuna kadar uzatma kararı aldık. Puan tablosundaki mevcut konumumuzun, hedeflediğimiz ve olmak istediğimiz yerin uzağında olduğunun farkındayım. Ancak Stanimir'e ve birlikte yürümeyi seçtiğimiz yola olan inancım değişmedi. Stanimir, çok az kişinin bu zorluğu göze alacağı bir dönemde Göztepe'yi seçti. Kulübümüze, projemize ve şehrimize inandı. Geride bıraktığımız üç sezonda birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Kendisi, kaydettiğimiz ilerlemede çok önemli bir rol üstlendi. Bugün, zorlu bir süreçten geçerken, aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde. Bu sebeple, Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov'a olan desteğimizi göstermek amacıyla sözleşmesinde yer alan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldık. Sana inanıyoruz ve bu zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz" ifadelerine yer verdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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