Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Frankfurt Havalimanı'nda ölümcül alarm! Salgında can kaybı artıyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Frankfurt Havalimanı'nda ölümcül alarm! Salgında can kaybı artıyor
Başlık ResmiFrankfurt Havalimanında ölümcül alarm! Salgında can kaybı artıyor

Almanya'nın Frankfurt kentinde temmuz ayında 6 kişinin enfekte olmasıyla başlayan sıtma salgınında can kaybı 3'e yükseldi. Frankfurt Sağlık Dairesi, havalimanı çevresinde yaşayan ve çalışan vatandaşlara sivrisineklere karşı korunmaları ve belirtiler görülmesi halinde tıbbi yardım almaları çağrısında bulundu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda temmuz ayında 6 kişinin enfekte olmasıyla başlayan sıtma salgınında bir kişi daha hayatını kaybetti.

Frankfurt Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, havalimanına çok yakın konumda bulunan Schwanheim bölgesinde geçtiğimiz günlerde enfekte olduğu belirlenen 2 kişiden birinin öldüğü bildirildi. Diğer hastanın ise sağlık durumunun takip edildiği belirtildi.

Hayatını kaybeden kişi ile tedavisi süren diğer hastanın sıtmanın yaygın olduğu bir bölgeye seyahat etmediği ve Frankfurt Havalimanı’nda çalışmadığı aktarıldı.

Son gelişmeyle birlikte Frankfurt’taki sıtma salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

ÖNERİLEN HABERLER
Kongo
DÜNYA

Kongo'da ölümcül salgın 7 eyalete yayıldı! 300 yeni vaka, 160'tan fazla ölüm

'KORUNUN VE TIBBİ YARDIM ALIN' ÇAĞRISI

Frankfurt Sağlık Dairesi, havalimanına ve enfekte hastaların yaşadığı bölgelere sivrisinek kapanları yerleştirdi.

Daire tarafından kent sakinlerine sivrisineklerden korunmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, kovucu maddelerin kullanılması ve vücudu kapatan kıyafetlerin tercih edilmesi önerildi.

Havalimanı yakınlarında yaşayan veya çalışan vatandaşlardan herhangi bir belirti yaşamaları halinde tıbbi yardım almaları istendi.

Sağlık Dairesi ayrıca vatandaşlar için bir yardım hattı kurulduğunu duyurdu. Kentteki hastanelerden de havalimanı kaynaklı sıtma salgınını göz önünde bulundurmaları ve buna göre gerekli tedbirleri almaları istendi.

"UÇAKLA TAŞINAN SİVRİSİNEKLER" ŞÜPHESİ

Sıtma, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan ve hayatı tehdit edebilen tropikal bir hastalık olarak biliniyor. Hastalıkta erken teşhis ve tedavi önem taşıyor.

Sıtmanın en bilinen belirtileri arasında ateş, titreme, baş ağrısı, uzuvlarda ağrı ve mide-bağırsak sorunları bulunuyor. Her sıtma türü ölümcül olmasa da bazı türleri erken teşhis ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabiliyor.

Sıtma insandan insana doğrudan bulaşmıyor. Hastalığın bulaşması için enfekte bir sivrisineğin kişiyi ısırması gerekiyor.

Hastalığın endemik bir bölgede yayılmak yerine sivrisinekler aracılığıyla başka ülkelere taşınması ise “havaalanı sıtması” olarak adlandırılıyor.

Uzmanlar, Frankfurt Havalimanı'nda ortaya çıkan salgının da bu kapsamda değerlendirildiğini belirtiyor. Salgının, tropikal bir bölgeden kalkan uçakla Frankfurt’a taşınan sivrisineklerden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
GÖREVİ SONA ERDİ!
GÖREVİ SONA ERDİ!
CHP İstanbul İl Kongresi tedbir kararı kaldırıldı
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
Kabaiş dosyasında şüpheli 4 nokta tespit edildi
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
Masada önemli konular var
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
Uçum'dan 'Öcalan' mesajı: Komisyonda görev alacak
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
'Bosna Kasabı' görselli çorap için flaş gelişme
"ONA GÜVENİN, DAMGA VURACAK"
Nene'ye Neymar ve Vinicius benzetmesi!
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
İlçe başkanlığı talebi soruşturma dosyasına girdi
DEV BANKADAN YENİ TAHMİN
DEV BANKADAN YENİ TAHMİN
Dolar gevşedi, petrol düştü, altın yükseldi
KÖYLÜLER BU FABRİKAYA ORTAK
KÖYLÜLER BU FABRİKAYA ORTAK
El ele verdiler, Amerika'ya ürün sattılar
ARDA GÜLER, İSTANBUL'A GELİYOR
ARDA GÜLER, İSTANBUL'A GELİYOR
İstanbul'da dev organizasyon: Statlar açıklandı
DÜĞÜN MASRAFINA İBB ZAMMI
DÜĞÜN MASRAFINA İBB ZAMMI
Sosyal tesislerde fiyatlar yüzde 31’e kadar çıktı
'GAYRİASKERİ STATÜSÜNE AYKIRI'
'GAYRİASKERİ STATÜSÜNE AYKIRI'
MSB'den Yunanistan'a 'Meis Adası' tepkisi
TEMERRÜT PANİĞİ!
TEMERRÜT PANİĞİ!
Piyasalardaki hareketliliğin nedeni belli oldu
TRABZONSPOR'UN REİS'İ VAR
TRABZONSPOR'UN REİS'İ VAR
Yeni teknik direktörün maliyeti açıklandı
KESİK BAŞ CİNAYETİ
KESİK BAŞ CİNAYETİ
10 yıl sonra açıldı, öz oğlu tutuklandı!
'RUTİN HUKUKİ SÜREÇ'
'RUTİN HUKUKİ SÜREÇ'
Bakanlıktan Galatasaray açıklaması geldi
PUTİN'İ SARSAN ÖLÜM
PUTİN'İ SARSAN ÖLÜM
'Rusya Kahramanı'na dronlu saldırı! Hayatını kaybetti
SPK'DAN KRİTİK HAMLE!
SPK'DAN KRİTİK HAMLE!
7 şirketin fonları kapatıldı
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Piknikte "Tadı acı" dedi, evde kalbine şırınga basıldı
MİLYONLARCA LİRA...
MİLYONLARCA LİRA...
Ağlayan kadını fark eden polisler çete çökertti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Efkan Ala: Terörsüz Türkiye sürecinde olumsuz durum yok
Kaydet
ABD'de şiddetli deprem! Alaska 6,5 ile sallandı, işte veriler
ABD'de deprem! 6,5 ile sallandılar
Kaydet
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i farklı kazanarak turladı
Arda Turan'ın Shakhtar'ı farklı kazanarak turladı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.