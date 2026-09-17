Frankfurt Havalimanı'nda ölümcül alarm! Salgında can kaybı artıyor

Almanya'nın Frankfurt kentinde temmuz ayında 6 kişinin enfekte olmasıyla başlayan sıtma salgınında can kaybı 3'e yükseldi. Frankfurt Sağlık Dairesi, havalimanı çevresinde yaşayan ve çalışan vatandaşlara sivrisineklere karşı korunmaları ve belirtiler görülmesi halinde tıbbi yardım almaları çağrısında bulundu.

Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda temmuz ayında 6 kişinin enfekte olmasıyla başlayan sıtma salgınında bir kişi daha hayatını kaybetti.

Frankfurt Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, havalimanına çok yakın konumda bulunan Schwanheim bölgesinde geçtiğimiz günlerde enfekte olduğu belirlenen 2 kişiden birinin öldüğü bildirildi. Diğer hastanın ise sağlık durumunun takip edildiği belirtildi.

Hayatını kaybeden kişi ile tedavisi süren diğer hastanın sıtmanın yaygın olduğu bir bölgeye seyahat etmediği ve Frankfurt Havalimanı’nda çalışmadığı aktarıldı.

Son gelişmeyle birlikte Frankfurt’taki sıtma salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

'KORUNUN VE TIBBİ YARDIM ALIN' ÇAĞRISI

Frankfurt Sağlık Dairesi, havalimanına ve enfekte hastaların yaşadığı bölgelere sivrisinek kapanları yerleştirdi.

Daire tarafından kent sakinlerine sivrisineklerden korunmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, kovucu maddelerin kullanılması ve vücudu kapatan kıyafetlerin tercih edilmesi önerildi.

Havalimanı yakınlarında yaşayan veya çalışan vatandaşlardan herhangi bir belirti yaşamaları halinde tıbbi yardım almaları istendi.

Sağlık Dairesi ayrıca vatandaşlar için bir yardım hattı kurulduğunu duyurdu. Kentteki hastanelerden de havalimanı kaynaklı sıtma salgınını göz önünde bulundurmaları ve buna göre gerekli tedbirleri almaları istendi.

"UÇAKLA TAŞINAN SİVRİSİNEKLER" ŞÜPHESİ

Sıtma, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan ve hayatı tehdit edebilen tropikal bir hastalık olarak biliniyor. Hastalıkta erken teşhis ve tedavi önem taşıyor.

Sıtmanın en bilinen belirtileri arasında ateş, titreme, baş ağrısı, uzuvlarda ağrı ve mide-bağırsak sorunları bulunuyor. Her sıtma türü ölümcül olmasa da bazı türleri erken teşhis ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabiliyor.

Sıtma insandan insana doğrudan bulaşmıyor. Hastalığın bulaşması için enfekte bir sivrisineğin kişiyi ısırması gerekiyor.

Hastalığın endemik bir bölgede yayılmak yerine sivrisinekler aracılığıyla başka ülkelere taşınması ise “havaalanı sıtması” olarak adlandırılıyor.

Uzmanlar, Frankfurt Havalimanı'nda ortaya çıkan salgının da bu kapsamda değerlendirildiğini belirtiyor. Salgının, tropikal bir bölgeden kalkan uçakla Frankfurt’a taşınan sivrisineklerden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI