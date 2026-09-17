ABD'de şiddetli deprem! Alaska 6,5 ile sallandı, işte veriler

Son dakika deprem haberi ABD'den geldi. Alaska eyaletinde meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 6,5 olarak duyuruldu, işte bölgedeki son gelişmeler...

ABD’nin kuzeybatısında yer alan Alaska eyaletinde şiddetli bir deprem oldu.

6,5 İLE SALLANDILAR

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nikolski bölgesinin 166 kilometre batısında olduğu belirtildi.

CAN VE MAL KAYBINA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Yaklaşık 108 kilometre derinlikte kaydedilen depremde tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yurt içinde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI