Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Galatasaray açıklaması: Özel bir uygulama değil

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin kullanım hakkına ilişkin protokol kapsamında ödenmesi gereken yıllık amatör spora katkı ücretinin ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray hakkında hukuki işlem başlattığı iddia edildi. Bakanlıktan sarı-kırmızılı kulüple imzalanan sözleşmeye ilişkin açıklama geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu süreç, Bakanlığımız ile Galatasaray Spor Kulübü arasında imzalanan sözleşme hükümleri kapsamında doğan amatör spora katkı bedelinin tahsiline ilişkin olup, sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülükler ve kamu alacağının takibi çerçevesinde yürütülen rutin bir hukuki süreçtir. Bakanlığımızca gerçekleştirilen işlemler herhangi bir takdir veya özel uygulamaya dayanmamakta; ilgili sözleşme hükümleri ve mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir.