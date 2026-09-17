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Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Galatasaray açıklaması: Özel bir uygulama değil

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Galatasaray açıklaması: Özel bir uygulama değil
Başlık ResmiGençlik ve Spor Bakanlığından Galatasaray açıklaması: Özel bir uygulama değil

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında Galatasaray Kulübü ile bakanlık arasında imzalanan sözleşmeye ilişkin yer alan "dava" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin kullanım hakkına ilişkin protokol kapsamında ödenmesi gereken yıllık amatör spora katkı ücretinin ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray hakkında hukuki işlem başlattığı iddia edildi. Bakanlıktan sarı-kırmızılı kulüple imzalanan sözleşmeye ilişkin açıklama geldi.

Galatasaray, iç saha maçlarını Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynuyor.
Başlık ResmiGalatasaray, iç saha maçlarını Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynuyor.

"KAMU ALACAĞI İÇİN RUTİN HUKUKİ SÜREÇ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu süreç, Bakanlığımız ile Galatasaray Spor Kulübü arasında imzalanan sözleşme hükümleri kapsamında doğan amatör spora katkı bedelinin tahsiline ilişkin olup, sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülükler ve kamu alacağının takibi çerçevesinde yürütülen rutin bir hukuki süreçtir. Bakanlığımızca gerçekleştirilen işlemler herhangi bir takdir veya özel uygulamaya dayanmamakta; ilgili sözleşme hükümleri ve mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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