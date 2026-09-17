LGBTİ dernekleri ve bağlantılı kişi ve işletmelere yönelik soruşturma kapsamında yürütülen incelemeler gündemdeki yerini korurken, tartışmanın ticaret tarafı da dikkat çekiyor. LGBT üyelerinin sahiplendiği Gökkuşağı artık yalnızca bayraklarda ve etkinliklerde değil; ayakkabıdan çantaya, kolyeden kupaya, kozmetikten turizme kadar çok sayıda ürün ve hizmetin pazarlamasında kullanılıyor. Markalar özel koleksiyonlar hazırlıyor, işletmeler kampanyalar düzenliyor, internet sitelerinde gökkuşağı temalı yüzlerce ürün satışa sunuluyor. Bu da gençlerin sapkınlığa daha fazla özenmesine neden oluyor.

Gökkuşağı artık yalnızca bir kimliğin ve özgürlük talebinin sembolü değil, şirketlerin ürün sattığı ve markaların tüketiciye ulaştığı bir pazarlama aracına da dönüşmüş durumda. Bir sembolün nasıl olup da bu kadar geniş bir tüketim alanına dönüştüğü, son yıllarda şirketlerin pazarlama stratejilerinde daha net görülüyor. Gökkuşağı renkleri mağaza vitrinlerinden sosyal medya reklamlarına, ürün ambalajlarından etkinlik afişlerine kadar uzanırken, ortaya yalnızca bir sosyal mesaj değil, başlı başına bir ticaret alanı çıkıyor. İnternet satışlarında gökkuşağı ve Pride temalı ürünlerin çeşitliliği dikkat çekiyor. Bayrak, rozet, bileklik ve tişörtlerin yanında spor ayakkabı, çanta, kolye, kupa, anahtarlık ve dekorasyon ürünleri de satışa sunuluyor. Bazı markalar ise mevcut ürünlerini gökkuşağı renkleriyle yeniden tasarlarken, bazıları doğrudan Pride dönemine özel koleksiyonlar hazırlıyor. Böylece gökkuşağı sembolü ürünün kendisine eklenen basit bir tasarım unsurundan çıkarak satış stratejisinin bir parçası hâline geliyor. Aynı sembol farklı sektörlerde farklı ürünlerle tüketici karşısına çıkıyor.

Gençler sapkınlığa yöneltiliyor! Bir sembolden milyarlık pazar çıkardılar

MODA, KOZMETİK, AKSESUAR

Ticaretin en görünür olduğu alanların başında moda geliyor. Tişört, sweatshirt, ayakkabı, çanta ve çorap gibi ürünlerin yanı sıra gökkuşağı temalı kolye, bileklik, yüzük ve rozetler de satışta bulunuyor. Kozmetik sektöründe ise özel ambalajlar, renkli koleksiyonlar ve dönemsel kampanyalarla aynı tema kullanılıyor. Bir başka dikkat çeken alan ise ev ve hediyelik eşya sektörü. Kupa, poster, anahtarlık, telefon aksesuarı ve dekoratif ürünler gökkuşağı sembolüyle satışa çıkarılıyor. Böylece sembol, günlük tüketim ürünlerinin içine kadar giriyor.

Gençler sapkınlığa yöneltiliyor! Bir sembolden milyarlık pazar çıkardılar

REKLAMDAN TURİZME

Gökkuşağının ticari kullanımı ürün satışıyla sınırlı kalmıyor. Reklam, sosyal medya, etkinlik, eğlence, turizm ve konaklama sektörlerinde de Pride temalı çalışmalar yürütülüyor. Markalar dönemsel kampanyalarla belirli tüketici gruplarına ulaşmaya çalışırken, işletmeler özel etkinlikler ve organizasyonlar üzerinden yeni bir müşteri kitlesi hedefliyor. Bu noktada ortaya çıkan ekonomik alan yalnızca ürün satışından oluşmuyor. Reklam harcamaları, sponsorluklar, etkinlik gelirleri, bilet satışları, konaklama ve turizm hizmetleri de bu ekosistemin içinde yer alıyor.

Gençler sapkınlığa yöneltiliyor! Bir sembolden milyarlık pazar çıkardılar

DİZİLERDEN REKLAMLARA

LGBT teması kültür ve medya sektöründe de uzun süredir yer alıyor. Dizi, film, dijital platform içerikleri ve reklam kampanyalarında LGBT karakterler ve ilişkiler üzerinden farklı anlatılar kullanılıyor. Bu içeriklerin bir bölümü sosyal mesaj ve temsil amacı taşırken, diğer taraftan şirketler için yeni izleyici gruplarına ulaşma ve marka iletişimi kurma aracı olarak değerlendiriliyor. Böylece konu yalnızca ekranla sınırlı kalmıyor. Dizide başlayan görünürlük, reklam kampanyasına, sosyal medya çalışmasına ve sonrasında ürün satışına kadar uzanan bir ticari döngünün parçası hâline gelebiliyor.

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FONLARIN YANINDA TİCARİ PAZAR

LGBTİ+ kuruluşlarının çeşitli uluslararası fon ve hibe programlarından yararlandığı örnekler bulunurken, diğer tarafta şirketlerin oluşturduğu ticari alan büyüyor. Bir tarafta sivil toplum faaliyetlerini destekleyen fonlar, diğer tarafta reklam, etkinlik, ürün ve hizmetlerden oluşan ticari hareketlilik bulunuyor. Bu iki alanın niteliği aynı olmasa da LGBTİ+ başlığının çevresinde fon, medya, reklam, etkinlik ve tüketimden oluşan geniş bir ekonomik ekosistem oluştuğu görülüyor.

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