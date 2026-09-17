Vincenzo Italiano Avrupa Ligi'nde hedefi gösterdi: İlk sekiz

Vincenzo İtaliano, “Burada olmak ve mücadele etmek ayrıcalık. Ama kolay değil. Beşiktaş olarak güzel iş çıkarmak istiyoruz. Daha önceki maçlardan daha iyi olmamız ve taraftarımızı mutlu etmemiz gerekiyor” dedi.

Ülkemizi Avrupa Ligi’nde temsil eden Beşiktaş, bugün sahasında Fransız ekibi Marsilya’yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılara farklı bir hava getiren teknik direktör Vincenzo İtaliano, maçla ilgili düşüncelerini ve hedeflerini anlattı.

Uzun vadede lig aşamasını ilk 8’de bitirmeyi amaçladığını ifade eden İtalyan çalıştırıcı, Marsilya karşısında her şeyi çok iyi yapmaları gerektiğini belirterek, “Geçen maçlardan daha da iyi olmamız gerekiyor. Çünkü değerli, iyi, kaliteli ve Avrupa tecrübesi olan bir takıma karşı oynayacağız. Zor olacak. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor” dedi.

MİNİ BİR LİG GİBİ

“Gelişmemiz gerekiyor ve eskisine göre daha da iyi olmamız şart” diyen İtaliano, “Topla beraber oyunumuzun iyi olması gerekiyor. Rakibe alan vermememiz gerekiyor. Bundan önceki maçlardaki kazanma ve gol atma isteğimiz devam etmeli. Avrupa Ligi bizim için mini lig gibi bir şey oldu. Üç tane zorlu tur atladık. Burada olmak bizim için bir ayrıcalık. Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Asla pes etmememiz gerekiyor. Beşiktaş olarak güzel bir iş çıkarmak istiyoruz. Beşiktaş, oynadığı her kulvarda, her turnuvada en iyisini yapmak zorundadır” şeklinde konuştu.

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"KENDİMİZİ GÖSTERMELİYİZ"

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Amir Murillo, eski takımı Marsilya karşısında pozitif bir sonuç alarak sahadan mutlu ayrılmak istediklerini söyledi. İki stattaki atmosferin de güzel olduğunu belirten Murillo “Yeni bir takımız. Yarın (bugün) da şu ana kadar ne yaptıysak göstermek istiyoruz. Maç sonunda umarım hak eden kazanır" dedi.

NEREDE KALMIŞTIK?

Erzurumspor maçında cezası sebebiyle forma giyemeyen Dusan Vlahovic yeniden formasına kavuşacak. Marsilya mücadelesinde en büyük kozlardan biri olması beklenen Sırp forvetin siyah beyazlı forma altında 5 maçta 4 golü bulunuyor.

KARTAL'DA YILDIZ SIKINTISI

Beşiktaş’ın yıldız ismi Trossard, tendonundaki ağrılar sebebiyle Marsilya maçı kadrosuna alınmadı. Belçikalı oyuncunun ardından Orkun Kökçü’nün de ayak parmağında bir sakatlık olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncu bugün bir kontrolden geçecek ve Marsilya maçında oynayıp oynayamayacağına karar verilecek.

TÜPRAŞ MAÇLARI Rakip Skor Midtjylland 1-0 Hradec Kralove 1-0 Kauno Zalgiris 3-0 Eyüpspor 1-0 Çorum FK 6-2 Erzurumspor 3-0

N’KOULOU: İLK 20 DAKİKA HAYATİ ÖNEMDE

Kariyerinde Marsilya formasıyla 200’den fazla maça çıkan ve Süper Lig’de de forma giyen Nicolas N’Koulou, Dolmabahçe’de oluşacak atmosfer sebebiyle Fransız ekibini uyardı. Kamerunlu stoper, “Türkiye’de oynadığım için bu atmosferi ve baskıyı çok iyi biliyorum. Marsilya adına ilk 20 dakika hayati önem taşıyor. Sakin ve kompakt kalmak, saha içi iletişimi güçlü tutmak şart. Tribünlerdeki gürültünün gözlerini korkutmasına izin verilmemeli” dedi.

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