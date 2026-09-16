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Spor

Başkan Doğan'dan Fatih Tekke'ye sitem: İstifayı bildirimden öğrendim, kırgınım!

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Başkan Doğan'dan Fatih Tekke'ye sitem: İstifayı bildirimden öğrendim, kırgınım!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyeti sonrası istifa etmesine karşın kulübün isteğiyle görevine dönen Fatih Tekke, Amed Sportif Faaliyetler yenilgisinin ardından Trabzonspor'a veda etti. Başkan Ertuğrul Doğan, katıldığı canlı yayında, istifa krizinde yaşananları ilk defa anlattı. Doğan, "Hocanın görevi bıraktığını telefonda bir uygulamadan gelen bildirimle öğrendik" itirafında bulundu.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, teknik direktör Fatih Tekke’nin çok konuşulan ayrılık sürecine açıklık getirdi.

"TELEFONA GELEN BİLDİRİMLE ÖĞRENDİK"

A Spor canlı yayınında konuşan bordo-mavili kulübün başkanı, "Trabzonspor'un hedefi tabii ki her zaman zirvede olmak. Bu koltukta olan herkesin amacının aynı olması gerekiyor. Sizin bildiğinizden biz de başka bir şey bilmiyorduk. Bizim de Fatih Tekke'nin istifasından haberimiz yoktu. Telefondan gelen bildirimle öğrendik. Fatih Tekke'nin istifasını bir aplikasyonla öğrendik" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan
Başlık ResmiErtuğrul Doğan
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"KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI"

Ertuğrul Doğan, "Şaşırdık tabii ki, beklediğimiz bir durum değildi. Kötü bir mağlubiyetti tabii ki. Hocamıza görüşemedik o ara. Zeyyat Bey (Kafkas) görüştü daha sonra. Biz onlardan daha önce geldik İstanbul'a. Şunu düşündüm gelince, onların uçağı havadayken, istifasının kabul edilmediğini açıkladık. Kabul etmedim. Daha sonra kendisiyle bir görüşmem oldu. Ona da belirttim, bunun yanlış olduğunu. Hoca da sağ olsun kabul etti. Konuştuk ve 'Yeni bir yol' dedik. Amed maçından sonra yine buna benzer hocanın istifa ettiği haberi geldi. Bu farklı bir durumdu. Keşke böyle olmasaydı ama hocamızın tercihidir. Yapacak bir şey yok" dedi.

Fatih Tekke
Başlık ResmiFatih Tekke

"O SÜREÇTEN SONRA HİÇ KONUŞMADIK"

Trabzonspor Başkanı, "Uzun yıllar devam etmek istiyorduk. Elimizden geldiği kadar destek verdik. Her yerde onore ettim kendisini hak ettiği için. Sağ olsun ama Trabzonspor başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerekiyordu. Kendisine bu konuda kırgınlığım var ve kendisine de bildirdim. O süreçten sonra hiç konuşmadık. Bir defa aradım. Dönüş olmayınca öyle kaldı. Keşke bunlar yaşanmasıydı. Çok iyi bir Trabzonsporlu, önemli hizmetler verdi. Teşekkür ederim hizmetleri için. İstifa süreci tek taraflı bir karar. Çok bir şey söylemek doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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